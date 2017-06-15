"Настоящий русский интеллигент": умер актер Алексей Баталов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народный артист СССР Алексей Баталов умер в Москве на 89-м году жизни. Прощание с актером пройдет в столичном Доме Кино.

О смерти Баталова РИА Новости сообщили родственники актера. По их словам, он скончался ночью.

Из театральной семьи

Ранее супруга Алексея Баталова рассказала, что актер около двух месяцев провел в больнице с двойным переломом ноги. В середине мая его перевели в реабилитационный центр.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра Владимира Баталова и Нины Ольшевской. Родители будущего артиста расстались, когда сыну было три года.

Алексей Баталов впервые вышел на сцену, находясь в эвакуации в городе Бугульме, где его мать создала свой театр. В 1944 году он дебютировал в большом кино, снявшись в эпизодической роли школьника в фильме режиссера Лео Арнштама "Зоя".

В 1950 году Баталов окончил Школу-студию имени Вл.И. Немировича-Данченко, после чего устроился на работу в Московский художественный академический театр. Практически сразу он был призван в армию, службу проходил в труппе Театра Советской армии.

Активная актерская карьера Баталова началась в 1954 году. Его первой серьезной работой стала роль молодого рабочего Алексея Журбина в фильме "Большая семья" Иосифа Хейфица. Позже Баталов снялся еще в четырех картинах у Хейфица: "Дело Румянцева" (1955), "Дорогой мой человек" (1958), "Дама с собачкой" (1960), "День счастья" (1964).

Наибольшую известность актеру принесла роль в фильме "Москва слезам не верит", который снял в 1980 году Владимир Меньшов. Картина получила не только Государственную премию 1981 года, но и главную награду мирового кино — "Оскар".

Всего же Баталов сыграл более чем в 40 фильмах.

Артист пробовал себя и в качестве режиссера. Всего он снял три картины: "Шинель" (1959), "Три толстяка" (1966) и "Игрок" (1972).

В 1980-2000-е годы Баталов практически отошел от кинематографа, сосредоточившись на педагогической работе. С 1975 года он вел актерскую мастерскую во ВГИКе, а в 1981-м стал профессором ВГИКа.

"Потеря для большинства российских семей"

Свои соболезнования по поводу смерти Алексея Баталова родным и близким выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Это не просто огромная потеря для театра и кинематографа. Это потеря для большинства российских семей, которые выросли на фильмах Алексея Владимировича… Мои соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и поклонникам Алексея Баталова. Светлая память", — написал политик на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам премьера, Баталов обладал способностью быть близким зрителю даже с экрана или сцены, и потому его картины и герои спустя много лет остаются такими живыми и такими понятными.

"Человек высокой культуры"

Режиссер, первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко заявил, что смерть Баталова стала огромной потерей для российского кинематографа.

"Уходят люди, составляющие славу нашего кинематографа… Это человек, который никогда ни одну плохую роль не сыграл", — пояснил Бортко, выразив сожаление по поводу того, что не был лично знаком с актером.

По словам Бортко, Баталов также был человеком высокой культуры, олицетворявшим собой российское искусство.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин сказал, что Баталов был потрясающим актером.

"Особое место в кино"

Народный артист России Игорь Костолевский, работавший с Баталовым на съемках фильма "Звезда пленительного счастья", рассказал РИА Новости, что актер занимал "совершенно особое, высокое место в нашем кино и вообще в отечественной культуре".

"У нас не было общих сцен, но для меня тогда совсем молодого артиста одно осознание того, что я играю вместе с Баталовым, переполняло радостью. Встретился я с Алексеем Владимировичем непосредственно на записи "Ромео и Джульетты" на радио. И тогда он меня поразил своим тактом, уважительным отношением. Это был человек необычайной культуры и интеллигентности, того, что нам сегодня так не хватает", — отметил Костолевский.

"Последний из могикан"

Советник президента России по культуре Владимир Толстой отметил, что Алексей Баталов был одним из последних настоящих русских интеллигентов.

"Это очень печальные вести. Человек он был совершенно удивительный — и не только как актер", — сказал Толстой.

По его словам, Баталов перенес "благородное отношение к жизни" и в свою работу, и в процесс обучения студентов во ВГИКе, и в свои отношения с людьми.

"Таких людей единицы. Он был последний из могикан", — добавил Толстой.