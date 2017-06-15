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Культура

"Настоящий русский интеллигент": умер актер Алексей Баталов

Сюжет:
Скончался Алексей Баталов (13)
11:5315.06.2017
(обновлено: 12:01 15.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАлексей Баталов. Архивное фотоАлексей Баталов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народный артист СССР Алексей Баталов умер в Москве на 89-м году жизни. Прощание с актером пройдет в столичном Доме Кино.

О смерти Баталова РИА Новости сообщили родственники актера. По их словам, он скончался ночью.

Народный артист СССР Алексей Баталов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Биография Алексея Баталова
Ранее супруга Алексея Баталова рассказала, что актер около двух месяцев провел в больнице с двойным переломом ноги. В середине мая его перевели в реабилитационный центр.

Из театральной семьи

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра Владимира Баталова и Нины Ольшевской. Родители будущего артиста расстались, когда сыну было три года.

Алексей Баталов впервые вышел на сцену, находясь в эвакуации в городе Бугульме, где его мать создала свой театр. В 1944 году он дебютировал в большом кино, снявшись в эпизодической роли школьника в фильме режиссера Лео Арнштама "Зоя".

В 1950 году Баталов окончил Школу-студию имени Вл.И. Немировича-Данченко, после чего устроился на работу в Московский художественный академический театр. Практически сразу он был призван в армию, службу проходил в труппе Театра Советской армии.

Народный артист РСФСР Алексей Баталов. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Толстой: Баталов был одним из последних настоящих русских интеллигентов
Активная актерская карьера Баталова началась в 1954 году. Его первой серьезной работой стала роль молодого рабочего Алексея Журбина в фильме "Большая семья" Иосифа Хейфица. Позже Баталов снялся еще в четырех картинах у Хейфица: "Дело Румянцева" (1955), "Дорогой мой человек" (1958), "Дама с собачкой" (1960), "День счастья" (1964).

Наибольшую известность актеру принесла роль в фильме "Москва слезам не верит", который снял в 1980 году Владимир Меньшов. Картина получила не только Государственную премию 1981 года, но и главную награду мирового кино — "Оскар".

Всего же Баталов сыграл более чем в 40 фильмах.

Артист пробовал себя и в качестве режиссера. Всего он снял три картины: "Шинель" (1959), "Три толстяка" (1966) и "Игрок" (1972).

В 1980-2000-е годы Баталов практически отошел от кинематографа, сосредоточившись на педагогической работе. С 1975 года он вел актерскую мастерскую во ВГИКе, а в 1981-м стал профессором ВГИКа.

"Потеря для большинства российских семей"

Свои соболезнования по поводу смерти Алексея Баталова родным и близким выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Это не просто огромная потеря для театра и кинематографа. Это потеря для большинства российских семей, которые выросли на фильмах Алексея Владимировича… Мои соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и поклонникам Алексея Баталова. Светлая память", — написал политик на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам премьера, Баталов обладал способностью быть близким зрителю даже с экрана или сцены, и потому его картины и герои спустя много лет остаются такими живыми и такими понятными.

"Человек высокой культуры"

Режиссер, первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко заявил, что смерть Баталова стала огромной потерей для российского кинематографа.

Народный артист СССР Алексей Баталов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медведев назвал смерть Баталова огромной потерей для россиян
"Уходят люди, составляющие славу нашего кинематографа… Это человек, который никогда ни одну плохую роль не сыграл", — пояснил Бортко, выразив сожаление по поводу того, что не был лично знаком с актером.

По словам Бортко, Баталов также был человеком высокой культуры, олицетворявшим собой российское искусство.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин сказал, что Баталов был потрясающим актером.

"Особое место в кино"

Народный артист России Игорь Костолевский, работавший с Баталовым на съемках фильма "Звезда пленительного счастья", рассказал РИА Новости, что актер занимал "совершенно особое, высокое место в нашем кино и вообще в отечественной культуре".

"У нас не было общих сцен, но для меня тогда совсем молодого артиста одно осознание того, что я играю вместе с Баталовым, переполняло радостью. Встретился я с Алексеем Владимировичем непосредственно на записи "Ромео и Джульетты" на радио. И тогда он меня поразил своим тактом, уважительным отношением. Это был человек необычайной культуры и интеллигентности, того, что нам сегодня так не хватает", — отметил Костолевский.

"Последний из могикан"

Советник президента России по культуре Владимир Толстой отметил, что Алексей Баталов был одним из последних настоящих русских интеллигентов.

"Это очень печальные вести. Человек он был совершенно удивительный — и не только как актер", — сказал Толстой.

По его словам, Баталов перенес "благородное отношение к жизни" и в свою работу, и в процесс обучения студентов во ВГИКе, и в свои отношения с людьми.

"Таких людей единицы. Он был последний из могикан", — добавил Толстой.

Дорогой наш человек: Алексей Баталов
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкНародный артист СССР Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра. На фото: репетиция спектакля "Человек со звезды" в Ленкоме.Народный артист РСФСР Алексей Баталов проводит репетицию спектакля Человек со звезды в Московском театре им. Ленинского комсомола
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра. На фото: репетиция спектакля "Человек со звезды" в Ленкоме.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпервые на сцену Баталов вышел во время эвакуации, в городе Бугульме, где его мать создала свой театр. На фото: кадр из фильма "Дорогой мой человек".Кадр из фильма Дорогой мой человек
© РИА Новости
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Впервые на сцену Баталов вышел во время эвакуации, в городе Бугульме, где его мать создала свой театр. На фото: кадр из фильма "Дорогой мой человек".
© РИА Новости / МерцединПерейти в фотобанкВ 1944 году актер дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама "Зоя". На фото: Алексей Баталов за работой у себя дома, 1963 год.Народный артист РСФСР Алексей Баталов за работой у себя дома
© РИА Новости / Мерцедин
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В 1944 году актер дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама "Зоя". На фото: Алексей Баталов за работой у себя дома, 1963 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОкончив МХАТ, Баталов поступил на службу в Московский художественный академический театр. На фото: кадр из ленты "Звезда пленительного счастья".Алексей Баталов в роли Трубецкого и Василий Ливанов в роли Николая I в фильме Владимира Мотыля Звезда пленительного счастья
© РИА Новости
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Окончив МХАТ, Баталов поступил на службу в Московский художественный академический театр. На фото: кадр из ленты "Звезда пленительного счастья".
© РИА Новости / РодькинПерейти в фотобанкС 1954 года Баталов начал постоянно сниматься в кино, работая в основном на "Ленфильме". Кадр из фильма "Бег".Алексей Баталов и Людмила Савельева в кинофильме Бег
© РИА Новости / Родькин
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С 1954 года Баталов начал постоянно сниматься в кино, работая в основном на "Ленфильме". Кадр из фильма "Бег".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамыми заметными ролями этого времени стали ленты "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья". На фото: кадр из фильма "Дело Румянцева".Кадр из фильма Дело Румянцева
© РИА Новости
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Самыми заметными ролями этого времени стали ленты "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья". На фото: кадр из фильма "Дело Румянцева".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛегендарная картина "Летят журавли", где артист сыграл Бориса Бороздина, вошла в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа и получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. На фото: кадр из фильма "Летят журавли".Алексей Баталов в фильме Летят журавли
© РИА Новости
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Легендарная картина "Летят журавли", где артист сыграл Бориса Бороздина, вошла в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа и получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. На фото: кадр из фильма "Летят журавли".
© РИА Новости / Н. НикольскийПерейти в фотобанкСреди других известных работ Баталова – фильм Марка Донского "Мать", лента Михаила Ромма "9 дней одного года", "Живой труп" Владимира Венгерова, "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова, "Чисто английское убийство" Самсона Самсонова и "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля. На фото: кадр из кинофильма "Девять дней одного года".Кадр из кинофильма Девять дней одного года
© РИА Новости / Н. Никольский
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Среди других известных работ Баталова – фильм Марка Донского "Мать", лента Михаила Ромма "9 дней одного года", "Живой труп" Владимира Венгерова, "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова, "Чисто английское убийство" Самсона Самсонова и "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля. На фото: кадр из кинофильма "Девять дней одного года".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРабота в ленте Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" сделала из Баталова по настоящему народного артиста. Кроме того, эта лента получила "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке. На фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит".Кадр из фильма Москва слезам не верит
© РИА Новости
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Работа в ленте Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" сделала из Баталова по настоящему народного артиста. Кроме того, эта лента получила "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке. На фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит".
© РИА Новости / П. МанушинПерейти в фотобанкТри картины Алексей Баталов снял сам в качестве режиссера-постановщика. Он экранизировал гоголевскую "Шинель", "Три толстяка" по Юрию Олеше и "Игрока" Достоевского. На фото: народный артист РСФСР Алексей Баталов, 1965 год.Народный артист РСФСР Алексей Баталов
© РИА Новости / П. Манушин
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Три картины Алексей Баталов снял сам в качестве режиссера-постановщика. Он экранизировал гоголевскую "Шинель", "Три толстяка" по Юрию Олеше и "Игрока" Достоевского. На фото: народный артист РСФСР Алексей Баталов, 1965 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБаталов много работал на радио. Он участвовал в таких радиопостановках, как "Казаки" Льва Толстого, "Белые ночи" Федора Достоевского, "Поединок" Александра Куприна, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. На фото: кадр из фильма "Возврата нет".Нонна Мордюкова и Алексей Баталов в фильме Возврата нет
© РИА Новости
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Баталов много работал на радио. Он участвовал в таких радиопостановках, как "Казаки" Льва Толстого, "Белые ночи" Федора Достоевского, "Поединок" Александра Куприна, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. На фото: кадр из фильма "Возврата нет".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНачиная с 1980-х годов Баталов активно занимался педагогической деятельностью, он был профессором ВГИКа. В качестве руководителя курса Баталов выпустил семь актерских мастерских. На фото: кадр из фильма "Мать".Кадр из фильма Мать
© РИА Новости
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Начиная с 1980-х годов Баталов активно занимался педагогической деятельностью, он был профессором ВГИКа. В качестве руководителя курса Баталов выпустил семь актерских мастерских. На фото: кадр из фильма "Мать".
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВ 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР, в 1981 году – Госпремии СССР, в 2000 году – премии президента России в области литературы и искусства, а в 2006 году – Государственной премии России. На фото: церемония вручения Государственных премий в Кремле, 2006 год.Артист кино, кинорежиссер Алексей Баталов и президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в Кремле
© РИА Новости / POOL
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В 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР, в 1981 году – Госпремии СССР, в 2000 году – премии президента России в области литературы и искусства, а в 2006 году – Государственной премии России. На фото: церемония вручения Государственных премий в Кремле, 2006 год.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкАртист был награжден двумя орденами Ленина (1967, 1989), орденом "За заслуги перед Отечеством" III (1998) и II (2008) степеней, Славянским орденом культуры "Кирилла и Мефодия". В 2008 году Алексей Баталов стал первым обладателем приза "Признание поколения", присужденном ему на кинофестивале ВГИКа. На фото: съемки фильма "День счастья".Тамара Семина и Алексей Баталов на съемках фильма
© РИА Новости / Галина Кмит
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Артист был награжден двумя орденами Ленина (1967, 1989), орденом "За заслуги перед Отечеством" III (1998) и II (2008) степеней, Славянским орденом культуры "Кирилла и Мефодия". В 2008 году Алексей Баталов стал первым обладателем приза "Признание поколения", присужденном ему на кинофестивале ВГИКа. На фото: съемки фильма "День счастья".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2007-2013 годах Алексей Баталов был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника". На фото: Алексей Баталов на объявлении номинантов ХХIV Национальной кинематографической премии "Ника", 2011 год.Президент Российской академии кинематографических искусств Алексей Баталов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 2007-2013 годах Алексей Баталов был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника". На фото: Алексей Баталов на объявлении номинантов ХХIV Национальной кинематографической премии "Ника", 2011 год.
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