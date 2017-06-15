Фильм "Заложники" о советских террористах наградили на "Кинотавре"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Павел Гайков. Жюри фестиваля "Кинотавр" во главе с Евгением Мироновым отметило двумя призами фильм "Заложники". Награду за режиссуру вручили Резо Гигинеишвили, лучшим оператором был признан Владислав Опельянц.

Эта картина обращается к событиям 1983 года, когда грузинские террористы — представители золотой молодежи, дети интеллигентов — пытались угнать самолет, чтобы улететь в Турцию. В результате неудавшегося побега погибли семь человек: пилоты, стюардесса, несколько пассажиров, террористы. Оставшихся в живых преступников расстреляли по приговору суда, за исключением 19-летней Тинатин Петвиашвили, которая получила в качестве наказания 14 лет тюремного заключения, из которых она отсидела восемь.

По словам авторов фильма, это происшествие и сегодня вызывает в Грузии большой резонанс. "Даже водитель, который привозил бутерброды на съемочную площадку, говорил нам, что лично знал одного из террористов, Гегу Кобахидзе, — рассказал в интервью РИА Новости оператор картины Владислав Опельянц. — Было ощущение, что в Грузии каждый — родственник угонщиков или пилотов. Не забуду слова одной женщины, которая сказала: "Я — дочка стюардессы, моя мама погибла, за что? Какую свободу вы хотели?".

Герман Кобахидзе, сын известного грузинского режиссера Михаила Кобахидзе, накануне теракта сыграл свадьбу с Тинатин Петвиашвили. В 1983-м он снимался в фильме "Покаяние" Тенгиза Абуладзе, получившем впоследствии несколько наград Каннского кинофестиваля. После происшествия сцены с участием Германа были пересняты, а его роль в фильме Абуладзе исполнил выдающийся грузинский актер Мераб Нинидзе. Он же появляется и в "Заложниках". В кадре можно увидеть также сына одного из террористов — Георгия Табидзе. Кроме того, в создании "Заложников" участвовала мать Германа Кобахидзе, актриса Нателла Мачавариани.

© предоставлено кинокомпанией "Небо" Кадр из фильма "Заложники" © предоставлено кинокомпанией "Небо" Кадр из фильма "Заложники"

"Когда она в первый раз увидела материал, то опустила глаза и сказала: похож. "Мурашки даже сейчас пробегают, — вспоминает оператор Владислав Опельянц. — Нам было важно знать, как вели себя родственники, что они делали. Они же ничего не знали. Счастливая мама провожала сына в Батуми покупаться с друзьями. И вдруг такое. Всю жизнь она искала могилу сына, но никто не знал, где его похоронили. Это реально страшно. Во время работы я все время отдавал себе отчет в том, что мы снимаем кино, а люди так жизнь прожили. Она сидела на площадке, а я понимал, что, в принципе, ради нее мы все это и делаем".

© предоставлено кинокомпанией "Небо" Кадр из фильма "Заложники" © предоставлено кинокомпанией "Небо" Кадр из фильма "Заложники"

"То, что произошло, — ужасно. И мы не ищем нашим героям оправдания, — прокомментировал в интервью РИА Новости режиссер Резо Гигинеишвили. — Мы пытаемся понять, что именно привело их к истории с тем самолетом. Этот фильм — наше размышление о том, что порождают искусственные ограничения, например отсутствие естественного для человека права на передвижение".

"На суде одна из героинь говорит: "Ни одна свобода не стоит человеческой жизни". И это так, — рассуждает Владислав Опельянц. — Я не могу понять, как можно во имя собственной свободы убивать и лишать свободы других. Но в то же время мне жалко их, это были запутавшиеся молодые ребята. Из СССР предпринимались разные попытки бегства. Это был самый неудачный угон, повлекший огромные жертвы. И штурм военными тоже был проведен неправильно. Никто такого не хотел, это было глупое стечение обстоятельств. У них даже граната была не боевая. Но у них были настоящие пистолеты, они убили людей. И, конечно, в этой истории большую роль играет конфликт поколений. Знаете, у меня недавно появился ребенок, и я не желаю ему оказаться в ситуации выбора между свободой и любовью к родителям".

Фильм "Заложники" уже вышел в кинопрокат в Грузии, и, по словам Владислава Опельянца, зрители по-разному отреагировали на увиденное: "Кто-то принял фильм, кто-то не принял. И это абсолютно естественно. Эта тема никогда не будет однозначной. Уверен, об этих событиях еще будут снимать кино. Тема осталась открытой, в этой истории еще многое можно обсудить".

Картина снята на грузинском языке с участием продюсеров из России, Грузии и Польши. В феврале фильм участвовал в Берлинском кинофестивале, в Сочи он был встречен бурными овациями. В российский прокат "Заложники" выйдут 21 сентября.