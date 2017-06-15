Скончался Алексей Баталов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в Москве на 89-м году жизни.

"Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью", — сказали РИА Новости в семье актера.

Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице, после двойного перелома ноги. Позже его перевели в реабилитационный центр.

Баталов родился в 1928 году в театральной семье. В кино он дебютировал в 1944 году, а в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В 2008 году имя Алексея Баталова присвоили Бугульминскому государственному русскому драматическому театру.