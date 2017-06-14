Богомолов представляет сценическую версию фильма Вуди Аллена "Мужья и жены"

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов, известный своими неординарными решениями, представляет на сцене МХТ им. Чехова сценическую версию знаменитого фильма Вуди Аллена "Мужья и жены", в среду состоялась генеральная репетиция постановки.

Фильм "Мужья и жены", который Аллен считал своей лучшей работой, — это история любви, измен, расставаний и возвращений. Она решена в жанре "драмеди", когда действие перетекает из комедии в драму и наоборот. Предпремьерные спектакли пройдут 14, 15 и 30 июня. Вместе с Богомоловым над постановкой работал его постоянный соавтор, известный художник Лариса Ломакина. Это второй спектакль в нынешнем сезоне по Вуди Аллену в постановке Богомолова.

"Просто так сложилось – вначале я поставил пьесу Аллена "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025", а в завершении сезона сценарий фильма "Мужья и жены". Вообще у меня внимание к Вуди Адлену всегда особое, я его нежно люблю, а работать с его текстами — одно удовольствие. Эта моя особая любовь к его иронии, легкости, к своеобразной небрежности, к особому умению работать с артистами, к особой манере игры в его историях", — рассказал Богомолов.

По мнению режиссера, для русских артистов тексты Вуди Аллена — сложнейший материал, который заставляет "выдергивать себя за волосы" из-за другого понимания комедийного или мелодраматического жанра.

"В пьесах Аллена невозможно играть жилами, слезами — его можно играть тонкими тонами, тонкими чувствами и интеллектом. При этом интеллект не отменяет чувственности — чувственность должна быть проникнута интеллектом, а интеллект чувственностью. Это очень важно для Вуди Аллена. Он задает высокий стандарт и это прекрасный урок для русского артиста", — пояснил режиссер.

Актеры, занятые в спектакле, прекрасно справляются с "требованиями Вуди Аллена". Это — Игорь Гордин, Дарья Мороз, Игорь Верник, Яна Дюбуи, Сергей Чонишвили, Светлана Колпакова, Мария Карпова, Софья Райзман, Артем Соколов, Кирилл Трубецкой.