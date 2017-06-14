Пушкинский музей объявил о сборе старых колясок и детских кроватей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ГМИИ им. А. С. Пушкина объявил о начале необычной акции: сборе старых детских колясок и кроваток. Собранные предмета станут частью работы одного из самых известных современных художников Цая Гояна.

Цай Гоцян знаком российской публике как автор грандиозного пиротехнического шоу открытия Олимпиады–2008 в Пекине. В сентябре – ноябре 2017 в главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет первая персональная выставка художника в России.

Проект "Октябрь" превратит главные выставочные пространства музея в тотальную инсталляцию, посвященную 100-летию Октябрьской революции Перед главным входом в музей Цай Гоян разместит инсталляцию "Осень" – знаменитый портик музея превратится в памятник тысячам человеческих судеб.

По замыслу художника рукотворная гора-монумент из берез, "произрастающих" из детских колясок и кроваток, станет и метафорой наших утопических детских мечтаний о прекрасном будущем, и аллюзией на знаменитый кадр из фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин".

Каждый, кто передаст Музею коляску или кроватку, сделает историю своей семьи частью мировой истории искусства и сможет поделиться ею с миллионами зрителей со всего мира.

Всего музею необходимо 350 предметов. Для того, чтобы передать коляску в дар, необходимо перейти по ссылке. Каждый участник сможет, в том числе, получить приглашение на вернисаж, поучаствовать в создании знаменитых пороховых картин Цая Гояна или посетить выставку с куратором.