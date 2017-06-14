Паулину Андрееву отметили призом как лучшую актрису "Кинотавра"

СОЧИ, 14 июн — РИА Новости, Анна Горбашова. Актрису Паулину Андрееву, сыгравшую сразу две главные роли — сестер-близнецов — в музыкальной сатирической комедии "Мифы" режиссера Александра Молочникова, на российском фестивале "Кинотавр" отметили за талант призом по версии журнала L'Officiel — бриллиантовой брошью. Одному из продюсеров фильма — Федору Бондарчуку, партнеру актрисы по проекту и в жизни, также вручили ценный приз в честь 50-летнего юбилея.

Показ фильма, в ироничной форме рассказывающем о жизни российских звезд — Ивана Урганта, Сергея Безрукова, Федора Бондарчука, Игоря и Вадима Верников — состоялся в рамках конкурсной программы в понедельник. Андреева сыграла жену Урганта и ее сестру-близнеца, супругу влиятельного миллионера. Одним из продюсеров фильма стал Федор Бондарчук, также сыгравший в фильм себя — режиссера, который двигает все российское кино.

После показа прошла вечеринка в одном из лучших сочинских отелей, на которую пожаловали все vip-гости фестиваля, включая бизнесмена Романа Абрамовича, также присутствовал на показе фильма в Зимнем театре.

Корреспонденту РИА Новости Абрамович рассказал, что "атмосфера на фестивале — очень приятная", по его словам, он "иногда финансирует фильмы, но в конкурсе "Кинотавра" они не представлены".

Бриллианты для диктатуры кинематографа

Вечер вели главный редактор L'Officiel Ксения Собчак и актриса Виктория Исакова.

"Уже второй год на фестивале мы делаем свой выбор и выбираем самую красивую и талантливую актрису фестиваля, и мы продолжаем эту традицию и награждаем бриллиантовой брошью актрису, в которой сочетаются и красота, и талант, мы счастливы быть причастными к этому", — сказала Собчак, вызывая на сцену Андрееву.

"Спасибо, мне очень приятно, во-первых, это красиво, журнал подарил не только эту замечательную брошь, но и нам с Федором обложку", — поблагодарила Андреева и поздравила Молочникова с премьерой.

"Саша, ты сейчас очень нервничаешь — это твой день, я тебя поздравляю, ты — безумный, только ты мог собрать всех этих людей в одном фильме", — добавила Андреева.

"Оттенял красоту Паулины на обложке режиссер Федор Бондарчук, который в мае отметил свой юбилей. Федор мы помним о юбилее, очень тебя любим, поздравляем и хотим тебе сделать небольшой подарок", — вызвала на сцену Бондарчука Собчак.

Она отметила, что все знают, что Бондарчук — "мужчина строгий и не носит украшений", но бриллиантовый браслет от известной ювелирной марки может подойти режиссеру.

"Мне кажется, что "Кинотавр" приобрел такую очень правильную небольшую дозу гламура, которая должна сопровождать индустрию кино", — поблагодарил Бондарчук "свою подругу" Собчак.

Безруков, Ургант и другие…

Молочников, представляя свою картину, рассказал, как ему удалось собрать в одном фильме столько российских звезд "первого эшелона".

"Меня все время спрашивают, как ты собрал такой каст — Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Паулина Андреева, Ксения Собчак, Ксения Раппопорт, Игорь и Вадим Верники… У фильма два продюсера — Федор Бондарчук и Илья Стюарт. Они сказали, что я должен найти звезд, тех на кого писал сценарий", — рассказал Молочников.

По словам режиссера, в сценарии была линия "нарцисса" — актера, который любит собственный портрет больше, чем свою девушку.

"Я ходил, как ходоки к Ленину, ко всем артистам и все отказывались сниматься. Когда мы пришли к Сергею Витальевичу Безрукову, он сказал своим бархатным голосом: "Сашечка, я не "нарцисс", — рассказал режиссер.

Безруков сниматься согласился, но его линию пришлось изменить.

Комедия "Мифы", сюжет которой вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также — биографиями самых востребованных персонажей московского светского Олимпа. Главный герой — Грек — решает повторить путешествие Одиссея, но случайно заплывает не туда.

Он обнаруживает себя в современной Москве, где знакомится с известными светскими личностями. Знаменитости самозабвенно совершают глупости, а за Греком моментально закрепляется слава человека по решению самых сложных проблем.

И его советы всегда срабатывают — пусть не так, как на это рассчитывали заказчики. Но главная проблема, которую предстоит решить Греку, — его собственная. Он влюбляется в жену главного "Зевса" Москвы — Марию. И для того, чтобы завоевать ее, Греку придется для начала спасти всех богов московского Олимпа.