Американец нашел в своем гараже картину Поллока за 15 миллионов долларов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Утерянная картина известного американского художника и идеолога абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока обнаружена в США и может быть продана за 15 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN.

Безымянная картина Поллока была обнаружена еще в январе 2016 года в одном из гаражей города Скотсдейл (штат Аризона). Владелец гаража готовился к переезду, и сосед помогал ему разбирать старые вещи, среди которых и была найдена картина. На место приехал владелец одного из аукционных домов Джош Левин. Сначала он оценил находку всего в 300 долларов, однако после более детального анализа выяснилось, что стоимость картины может быть в тысячи раз больше.

С момента находки картины и вплоть до настоящего времени Левин устанавливал ее подлинность, а также пытался выяснить, как произведение оказалось в гараже. Как сообщается, картина на протяжении многих лет находилась в доме заядлых курильщиков и поэтому была сильно повреждена и потребовала реставрации. Процесс восстановления произведения, который может занять около двух недель, оценивается в 50 тысяч долларов.

После реставрации картина будет выставлена на аукционе, который пройдет 20 июня. Начальная цена составляет 5 миллионов долларов, однако Левин ожидает, что окончательная цена составит от 10 до 15 миллионов.

Пол Джексон Поллок (1912-1956) — американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Разработал метод "разбрызгивания" (drip painting), для которого характерно создание картины путем разбрызгивания на полотно красок. Поллок оказал значительное влияние на искусство второй половины XX века.