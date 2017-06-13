Учитель рассказал о реакции Поклонской на предложение посмотреть "Матильду"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель рассказал о встрече с депутатом Госдумы Натальей Поклонской на торжественном приеме в Кремле, который состоялся в честь Дня России и на котором он предложил ей посмотреть фильм "Матильда".

"Вчера состоялась историческая встреча с Натальей Поклонской. Это было, причем в роли фотографа выступал министр культуры Мединский, который получил, что называется, по башке немного от депутата, потому что она не хотела, чтобы это фото появилось в более широком масштабе. Беседа была поначалу доброжелательная, но просьба заключалась в одном: покажите картину моим экспертам", — сообщил Учитель на пресс-конференции во вторник.

По словам режиссера, он предложил Поклонской лично посмотреть фильм, минуя экспертов, поскольку только она сама может оценить, "что там есть плохого". "На что последовал ответ: "Никогда и ни в коем случае, эксперты мне все расскажут", — добавил режиссер.

Также, по его словам, Поклонская заявила, что эксперты будут проверять каждую строчку сценария и сравнивать ее с тем, что снято в конечном итоге.

В конце мая адвокат Алексея Учителя сообщил РИА Новости, что полиция потребовала документы по запросу депутата Госдумы Поклонской "для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления". Поклонская же заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по "Матильде", все они были основаны на обращениях граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.