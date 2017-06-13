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Культура

Ешь, молись, люби: жизнь Толстого в Ясной Поляне в 10 кадрах

14:3813.06.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовСпектакль Зеленая палочка в музее-усадьбе Ясная ПолянаСпектакль Зеленая палочка в музее-усадьбе Ясная Поляна
© РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 9 по 11 июня во второй раз прошел театральный фестиваль "Толстой Weekend". "Лев Николаевич был бы нами доволен", — сказала директор музея Екатерина Толстая.

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Она напомнила, что писатель любил принимать гостей в усадьбе, с удовольствием смотрел здесь театральные представления и вообще любил жизнь.

Спектакли фестиваля играли на нескольких площадках, зачастую — без привычных театральных подиумов, прямо на территории усадьбы. РИА Новости вспоминает памятные места усадьбы, которые рассказывают о жизни писателя.

© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

Дом, в котором Толстой прожил почти 50 лет, когда-то был флигелем усадебного ансамбля. Именно в этом доме он написал большую часть своих произведений, здесь родились почти все его дети. Дом сохраняется по образцу 1910 года — последнего года жизни писателя.

© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

Узор для летней веранды дома был создан профессиональным художником Философовым. На его дочери был женат сын Толстого Илья. Изначально веранда должна была находиться в имении Ильи, но так понравилась Софье Андреевне, что была подарена и установлена в Ясной Поляне.

© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

Небольшой деревянный павильон был построен в конце XIX века. Иногда в здесь принимал яснополянских крестьян семейный врач Толстых. Но в основном в павильоне в летнее время жили гости, которых в имении очень любили. Среди приезжавших часто бывали художники, например Илья Репин.

© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

Турник в семье Толстых называли "гимнастикой". Известен случай, когда Лев Николаевич, которому уже шел седьмой десяток, предложил показать своим сыновьям, как нужно делать физические упражнения. Удивительно то, что сделал он это с легкостью и ловкостью. По воспоминаниям сослуживцев, с юности Толстой славился физической силой, живя в Москве, ходил в гимнастический зал.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛев Николаевич Толстой катается на лошади в Ясной Поляне
© РИА Новости
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Лев Николаевич Толстой катается на лошади в Ясной Поляне

Толстой играл в теннис, крокет и городки, любил купаться. Но главным спортом для него была верховая езда. Однажды писатель сам посчитал, сколько времени провел в седле, — получилось около семи лет. Даже будучи пожилым, он прекрасно держался в седле и сохранял прямую осанку.

© РИА Новости / Карл БуллаПерейти в фотобанкЛев Толстой среди родных и друзей в Ясной Поляне
© РИА Новости / Карл Булла
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Лев Толстой среди родных и друзей в Ясной Поляне

Дом, в котором Толстой родился, не сохранился. Уже будучи хозяином имения, писатель вынужден был его продать. На месте старого дома было решено ничего не строить. Сейчас там стоит только один сохранившийся камень от фундамента. Известно, что на этом месте в семье Толстых летом часто ставили стол, обедали и пили чай.

© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

В Ясной Поляне по сей день разводят лошадей. В конюшне сейчас держат 13 лошадей и пять пони. В усадьбе можно совершить конную прогулку или поучиться верховой езде. Лошади по-прежнему остаются основным гужевым транспортом в усадьбе.

© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

Сотрудники музея стараются сохранить Ясную Поляну живой. Именно поэтому здесь разводят гусей, как и при Льве Николаевиче, держат пасеку. Кстати, известно, что писатель сам следил за пасекой, иногда проводя там целые дни. Сейчас осенью местный мед можно купить в магазине музея.

© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

В усадьбе функционируют теплицы, где выращивают те же растения, что и при Льве Николаевиче. А из местных яблок в Белёве производят пастилу.

© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области

Еще при князе Волконском (дедушке писателя) была создана каскадная система из трех прудов. Верхний пруд использовали как резервуар для живой рыбы. Сейчас как каскад действуют только два из трех прудов. В одном из них — среднем — до сих пор сохранилась плетеная купальня. Именно в этом пруду пыталась утопиться Софья Андреевна после того, как Толстой покинул усадьбу. Прочитав его прощальное письмо, она решила покончить жизнь самоубийством. Однако ее спасла младшая дочь Саша.

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