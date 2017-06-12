На "Кинотавре" представили дебютный фильм Кирилла Плетнева "Жги"

СОЧИ, 12 июн — РИА Новости. Дебютный фильм актера Кирилла Плетнева "Жги", который выйдет в прокат 16 ноября, представили в рамках конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

"16 ноября наш фильм выходит в прокат", — сказал продюсер фильма Рубен Дишдишян, представляя фильм. Продюсер поблагодарил "Кинотавр" за внимание к фильму.

"Кирилла Плетнева вы, наверное, знаете как талантливого актер, он талантлив и как режиссер", — добавил Дишдишян.

Плетнев представил съемочную группу, в частности, актеров Викторию Исакову, Нино Нинидзе, Анну Уколову и Ингу Оболдину.

"У меня сегодня двойной праздник — полтора года сыну и день рождения нашего фильма, путь был длинный, год я писал сценарий и год искали деньги", — рассказал режиссер Плетнев, добавив, что его картина "про вокал".

"Единственное что я не умею — это петь, в институте мне всегда говорили: лучше танцуй", — сказал режиссер.

По сюжету фильма главная героиня Алевтина (Инга Оболдина) служит надсмотрщицей в женской колонии, у нее прекрасный голос, но от карьеры певицы она отказалась еще в детстве. Один из заключенных выложил запись ее пения в интернет, и она сразу стала сенсацией. Алевтину вызывают в Москву на главный песенный конкурс.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.