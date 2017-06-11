Гран-при конкурса "Короткий метр" на "Кинотавре" получил "Лалай-Балалай"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Гран-при конкурса "Короткий метр" открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Лалай-Балалай" режиссера Руслана Братова.
"У нас очень много хороших участников конкурса, и если кто-то не получил приз — я вас призываю не расстраиваться", — успокоил конкурсантов перед началом церемонии вручения призов президент "Кинотавра" Александр Роднянский.
Братов также получил два специальных приза.
"Спасибо актерам, которые вышли на сцену, и людям, без которых у меня ничего не получилось, спасибо вам и пожарной части. Я не сплю сейчас?" — сказал режиссер.
"За сильную сценарную работу" наградили фильм "Половинки" Байбулата Батуллина.
"Не знаю, почему вы выбрали наш фильм, но мне очень-очень приятно!" — поблагодарила Власова.
Дипломом жюри "за поэтическую интонацию" наградили фильм "Первый" режиссера Ладо Кватания.
Жюри короткого метра возглавил режиссер Сергей Мокрицкий ("Битва за Севастополь"), в него также вошли актриса Марина Александрова и композитор Евгений Гальперин.