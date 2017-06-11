Гран-при конкурса "Короткий метр" на "Кинотавре" получил "Лалай-Балалай"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Гран-при конкурса "Короткий метр" открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Лалай-Балалай" режиссера Руслана Братова.

Фестиваль проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

"У нас очень много хороших участников конкурса, и если кто-то не получил приз — я вас призываю не расстраиваться", — успокоил конкурсантов перед началом церемонии вручения призов президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

Братов также получил два специальных приза.

"Спасибо актерам, которые вышли на сцену, и людям, без которых у меня ничего не получилось, спасибо вам и пожарной части. Я не сплю сейчас?" — сказал режиссер.

"За сильную сценарную работу" наградили фильм "Половинки" Байбулата Батуллина.

Спецприз Гильдии кинокритиков и киноведов получил фильм Михаила Полякова ("Время жить, время умирать"), еще один спецприз получил фильм Дарьи Власовой "Молоко", он же удостоился "специального упоминания" жюри.

"Не знаю, почему вы выбрали наш фильм, но мне очень-очень приятно!" — поблагодарила Власова.

Дипломом жюри "за поэтическую интонацию" наградили фильм "Первый" режиссера Ладо Кватания.

Жюри короткого метра возглавил режиссер Сергей Мокрицкий ("Битва за Севастополь"), в него также вошли актриса Марина Александрова и композитор Евгений Гальперин.