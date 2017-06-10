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Культура

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" открылся фестиваль "Толстой Weekend"

12:0310.06.2017
(обновлено: 12:04 10.06.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиВ музее-усадьбе Ясная Поляна открылся фестиваль Толстой WeekendВ музее-усадьбе Ясная Поляна открылся фестиваль Толстой Weekend
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области

ТУЛА, 10 июн – РИА Новости. Театральный фестиваль "Толстой Weekend" открылся в пятницу на родине великого русского писателя в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

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© Фото предоставлено Большим театром
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"Мы гордимся тем, что второй год подряд мы проводим фестиваль "Толстой Weekend". И это уже становится хорошей, доброй традицией. В жизни Тульской области фестиваль – это знаменательное событие, здесь собрались одни из лучших театральных коллективов", — привели в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина на церемонии открытия фестиваля.

К гостям и актерам обратился директор по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко. "На три дня Тула становится театральной столицей. Здесь уникальное место и, надеюсь, что приезжать в Тулу на театральный спектакль станет хороший и доброй традицией", — подчеркнул Бровко, поблагодарив главу региона за инициативу проведения фестиваля.

Фестиваль открыл специально созданный для него музыкально-драматический спектакль Московского академического Музыкального театра имени  К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко "Война и мир".

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиВ музее-усадьбе "Ясная Поляна" открылся фестиваль "Толстой Weekend"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
В музее-усадьбе "Ясная Поляна" открылся фестиваль "Толстой Weekend"

В целом, отметила директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, в этом году организаторы постарались разнообразить фестивальную программу. "Использованы разные театральные жанры, больше сценических площадок", — пояснила она.

Так, в субботу, 10 июня, на Малой сцене фестиваля Драматический театр "Колесо" имени Г.Б.Дроздова из Тольятти представит спектакль-эскиз "Отрочество" по одноименной повести Льва Толстого. Действие спектакля будет проходить не только на сцене, но и в зрительном зале. Позже на этой же площадке состоится моноспектакль московской актрисы Анастасии Бошенковой "Севастополь в декабре месяце" – свободное художественное высказывание, основанное на текстах классика. В Доме Волконского зрителей ожидает видеопоказ польского спектакля "Смерть Ивана Ильича" и дискуссия на тему "Влияние русской культуры на польский театр".

В воскресенье, 11 июня, днём все желающие смогут принять участие в публичной дискуссии с немецким драматургом и режиссёром Армином Петрасом, создавшим сценические версии романов "Анна Каренина" и "Война и мир". Вечером на Малой сцене Театр-фестиваль "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга представит камерный спектакль "Семья". В его основу легла пьеса молодого петербургского драматурга Юрия Урюпинского, написанная по мотивам "Крейцеровой сонаты" Толстого.

Также в субботу и воскресенье пройдет необычное представление, охватывающее всю территорию Ясной Поляны. Творческое объединение GRUPPO BASTON VERDE и актеры тульских театров покажут специально разработанный для "Толстой Weekend" иммерсивный спектакль-путешествие по усадьбе "Зеленая палочка". Закроет фестиваль масштабная постановка "Анны Карениной" Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.

"Несмотря на то, что основными в программе являются постановки по мотивам произведений Льва Толстого, в этом году будут и исключения, расширяющие тематические рамки фестиваля. Так, одним из участников "Толстой Weekend" станет Мастерская Дмитрия Брусникина со сторителлингом "Истории об истории". Этот цикл посвящен роли личности в истории – теме, которую неоднократно поднимал в своих произведениях Толстой. Еще одно исключение – пьеса "Отцы и сыновья" по мотивам романа Ивана Тургенева "Отцы и дети" в исполнении Московского академического театра им. Вл. Маяковского", — сообщил собеседник агентства.

В этом году в программу впервые вошла зарубежная постановка. Даугавпилсский театр (Латвия) представит спектакль "Темные аллеи" по рассказам Ивана Бунина.

"Фестиваль также существенно расширил детскую программу, по-прежнему, оставляя её бесплатной. В яблоневом саду усадьбы Театр юного зрителя из Нижнего Новгорода покажет спектакль "Как мужику счастье было…". История, основанная на пяти сказках Льва Толстого, рассказывается актёрами азартно и весело. Актеры московского Центра имени Всеволода Мейерхольда в жанре сторителлинга представят детские рассказы классика литературы: "Филиппок", "Отец и сыновья", "Косточка", "Старый дед и внучек", "Лгун", "Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза", "Птичка", "Акула", "Прыжок". Тульский Государственный театр кукол покажет спектакль "Три медведя"", — добавил представитель пресс-службы.

Нововведения в этом году коснулись и технических сторон организации фестиваля. Так, учитывая высокий интерес к событию, зрительный зал основной сцены увеличен почти на 50%. Также для удобства гостей фестиваля продлено время работы общественного транспорта.

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