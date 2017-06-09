"Похож, но насколько умен?" Стоун рассказал, кто мог бы сыграть Путина

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о том, какие актеры могли бы в художественном фильме исполнить роль президента России Владимира Путина, сообщает издание New York Post.
"На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного как он", — отметил Стоун. Он добавил, что Путин "очень умный", и что он не знает, насколько умен Реннер. "Леонардо Ди Каприо мог бы выглядеть как Путин — и он бы также смог сыграть Ленина", — заявил режиссер.
По данным издания, Стоун не собирается снимать художественный фильм про Путина. "Я не думаю, что у меня хватило бы мужества. Иногда после того, как я посмотрю то, что получилось, я не уверен в том, что еще могу выразить", — заявил он.
С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года.
Российский Первый канал подтвердил, что также приобрел права на показ ленты, однако дату выхода в эфир пока не называет.
"Он думает как шахматист"
Стоун отметил, что во время интервью держал Путина в постоянном напряжении своими неожиданными вопросами, интересуясь также тем, насколько крепко российский президент спит.
"Он сказал мне, что спит очень хорошо. Если бы я был на его месте, у меня бы уже был нервный срыв. Видимо, дзюдо помогает", — заявил режиссер изданию.
По словам Стоуна, он был впечатлен отсутствием демонстративности в ходе интервью, он описал российского президента как скромного человека. "Он ездит на своей машине и думает как шахматный игрок", — рассказал он.
"У Путина есть милая дача, — добавил режиссер. — Я не видел яхт или гигантских усадеб".
Также Стоун отметил, что, по его мнению, Путин дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали. "Также я думаю, мои вопросы заставили его напрячься", — сказал он.
"Это критически важно для США"
В интервью изданию Star Tribune Стоун объяснил, зачем снял фильм о российском президенте. По его словам, "это критически важно для США — понять другую точку зрения".
"Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", — заявил режиссер.
У Стоуна также спросили о его мнении по поводу интервью, которое на прошлой неделе взяла у Путина журналистка NBC Мегин Келли. Десятиминутный фрагмент беседы вышел в эфир телеканала в воскресенье в вечерний "прайм-тайм". Почти все вопросы касались так называемого "российского вмешательства" в американские выборы. Тогда Путин в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их бездоказательными.
"Я думаю, она была привлекательна и она задавала жесткие вопросы, но она не могла спорить с ним (Путиным – ред.) и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей", — сказал Стоун, отметив, что в отличие от нее российский президент "знал то, о чем говорил".
При этом он назвал стиль интервью американской журналистки "как из пулемета", подразумевая большое количество вопросов.
"Я не журналист. Я снимаю кино, и у меня был другой подход", — отметил режиссер.
О чем режиссер говорил с Путиным
Накануне выхода фильма телеканал Showtime опубликовал отрывки из него в YouTube, также с некоторыми фрагментами смогли ознакомиться журналисты. В частности, американский режиссер спросил президента России о доминировании США в случае "горячего конфликта".
"Думаю, что этого бы (войны — ред.) никто не пережил", — ответил Путин. При этом глава государства подчеркнул, что он лично надеется на улучшение двусторонних отношений.
"Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — с улыбкой сказал он, отвечая на вопрос Стоуна о возможной роли Трампа в сотрудничестве двух стран.
Путин также высказался о роли НАТО, отметив, что сейчас альянс ищет внешнего врага для оправдания своего существования.
"Больше нет Восточного блока, нет больше Советского Союза. Зачем тогда существует НАТО? Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг, идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником", — сказал президент.
В фильм также вошли моменты из частной жизни Путина. Так, Стоун снял, как российский лидер кормит морковью породистую лошадь, названную в честь голландского физика Йоханнеса Дидерика ван дер Ваальса, и занимается спортом.
Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.
Фильм Стоуна о российском лидере уже вызвал критику в адрес режиссера. Ряд американских СМИ упрекают автора в пророссийской позиции и симпатиях к Путину.
Ранее режиссер уже подвергался нападкам в США из-за фильма о конфликте на Украине, а также за интервью с лидерами Кубы Фиделем Кастро и Венесуэлы Уго Чавесом.
Одна из наиболее сильных работ Оливера Стоуна – антивоенная драма "Рожденный четвертого июля" (1989), основанная на реальных событиях, с Томом Крузом в главной роли. Фильм рассказывает о судьбе ветерана-инвалида, ставшего антивоенным активистом. Оливер Стоун также участвовал в написании сценария и продюсировании этой картины, а также сам снялся в фильме.
Одним из наиболее успешных фильмов Оливера Стоуна критики называют ленту "Уолл Стрит: Деньги не спят" (2010), где в полной мере представлены жестокие реалии банковской жизни. Главные роли в картине исполняют Майкл Дуглас и Шайа ЛаБаф.
Оливер Стоун награжден тремя премиями Американской киноакадемии "Оскар". Первой он был удостоен в 1978 году за лучший адаптированный сценарий к картине Алана Паркера "Полуночный экспресс". Две остальные награды он получил уже как режиссер двух антивоенных лент – "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".
На фото: режиссер Оливер Стоун на Голливудской "Аллее славы".
По мнению кинокритиков, по многим фильмам Оливера Стоуна можно изучать историю США. Еще одна его антивоенная картина – драма "Взвод" (1986) о войне во Вьетнаме с Томом Беренджером в главной роли. Оливер Стоун также написал сценарий к этому фильму.
В 1967 году Оливер Стоун был призван в армию. Он воевал во Вьетнаме, участвовал в сражении за базу огневой поддержки Burt, дважды был ранен. Домой будущий режиссер вернулся с наградами, в частности, "Пурпурным сердцем" и "Бронзовой звездой".
Оливер Стоун работал вместе с Квентином Тарантино. В 1994 году по их сценарию вышел фильм "Прирожденные убийцы" – история о молодых влюбленных Меллори и Микки, которые, словно подражая легендарным Бонни и Клайду, путешествуют по стране и убивают всех подряд. Главные роли в картине играют Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис.
Оливер Стоун дебютировал в кино как режиссер в 1971 году, представив свою короткометражную картину "Последний год во Вьетнаме". Очень скоро он вошел в небольшое сообщество кинематографистов, которые считались лицом "нового Голливуда". На фото: режиссер Оливер Стоун с актерами Майклом Дугласом и Джошом Бролином на 63-м международном кинофестивале в Каннах.
В 2004 году вышла историческая картина Оливера Стоуна "Александр" об одной из самых значимых политических фигур древности с Колином Фарреллом в главной роли. Фильм получился масштабным и зрелищным. Однако критики считают эту работу далеко не самой лучшей экранизацией истории жизни Александра Македонского.
Оливер Стоун сам снимался в некоторых своих фильмах. В частности, его можно увидеть в картинах "Битва за возвращение любви", "Уолл-Стрит", "Каждое воскресенье", "Дикие пальмы". В роли самого себя режиссер появляется в лентах "Песона нон-грата", "Команданте", "В поисках Фиделя".
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