В Ясной Поляне открывается театральный фестиваль Толстой Weekend

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В усадьбе "Ясная Поляна" с 9 по 11 июня пройдет театральный фестиваль Толстой Weekend. Традиционно на четырех сценах под открытым небом будут показаны интерпретации произведений Льва Толстого. В фестивальную программу впервые включены и постановки по произведениям других авторов, созвучным творчеству писателя.

В этом году в течение трех дней на нескольких открытых площадках состоится около 20 мероприятий: спектаклей, сторителлингов, публичных дискуссий. Декорацией станет сама усадьба и ее окрестности.

"Мы постарались выстроить программу так, чтобы у зрителя была возможность провести целый день в усадьбе, перемещаясь между площадками и просто наслаждаясь летним днем на природе. Вечера в июне светлые, и чтобы максимально воссоздать на открытом воздухе атмосферу настоящего театрального зала мы будем начинать спектакли позже, чем заведено – в 21.00", – сказала Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна".

Фестиваль откроется музыкально-драматической композицией Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, построенной на ариях из оперы Сергея Прокофьева "Война и мир".

На следующий день Драматический театр "Колесо" им. Г.Б. Дроздова из Тольятти представит спектакль-эскиз "Отрочество" по одноименной повести Льва Толстого. Действие спектакля будет проходить не только на сцене – актеры сыграют и в зале, совсем близко к зрителю.

В воскресенье вечером на Малой сцене Театр-фестиваль "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга представит камерный спектакль "Семья". В его основу легла пьеса молодого петербургского драматурга Юрия Урюпинского, написанная по мотивам "Крейцеровой сонаты" Толстого.

Также на протяжении двух дней – субботы и воскресенья – будет проходить необычное представление, охватывающее всю территорию Ясной Поляны. Творческое объединение GRUPPO BASTON VERDE и актеры тульских театров покажут специально разработанный для Толстой Weekend иммерсивный спектакль-путешествие по усадьбе "Зеленая палочка".

Закроет фестиваль масштабная постановка "Анны Карениной" Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.