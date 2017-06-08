Коллекционер: торги в Лондоне доказали, что рынок русского искусства растет

ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Рынок русского искусства постепенно восстанавливается после экономического кризиса, заявил РИА Новости владелец музея Фаберже в Баден-Бадене, коллекционер Александр Иванов, комментируя итоги завершившейся в среду недели "русских торгов" в Лондоне.

"На этот раз на торгах Christie's и Sotheby's и эстимейты, и итоговые цены оказались гораздо выше, чем в предыдущие годы. Ясно, что мы наблюдаем возвращение к тому более здоровому состоянию, в котором русский рынок находился до экономического кризиса", — сказал Иванов.

Коллекционер рассказал, что приобрел 15 произведений фирмы Фаберже и других предметов русского искусства на торгах Christie's и Sotheby's, потратив на приобретения в общей сложности 500 тысяч фунтов стерлингов.

"Sotheby's был точно сильнее, благодаря широкому выбору исключительно качественных произведений, проданных за суммы в рамках предпродажных эстимейтов. Ясно, что Sotheby's сейчас – снова лидер на рынке русского искусства. Торги Christie's были гораздо слабее", — отметил он.

Торги произведениями русской живописи Sotheby's в Лондоне принесли 9,9 миллиона фунтов, самым дорогостоящим лотом стал пейзаж Левитана "Лето", его купили за 908,7 тысячи фунтов — чуть ниже оценочной стоимости. За те же 908,7 тысячи фунтов была продана еще одна работа художника — "Заросший пруд", оценивавшаяся в 450 — 650 тысяч. "Портрет Юрия Репина на фоне Неаполитанского залива" кисти Ильи Репина был продан за 764,7 тысячи фунтов стерлингов при оценочной стоимости в 750 тысяч — 1 миллион фунтов.

Торги Christie's принесли более 5 миллионов фунтов стерлингов, были проданы около 80% всех лотов, в торгах приняли участие 238 клиентов из 40 стран. Из 100 покупателей на аукционе 20% были новыми для русского департамента Christie's.

Топ-лотом торгов стал эскиз костюма Креонта 1904 года к одной из постановок "Антигоны" Софокла, над которой работал Лев Бакст. Работа ушла за 377 тысяч фунтов стерлингов после пятиминутной борьбы ставок, втрое превысив свою оценочную стоимость. Работа Константина Сомова "Летнее утро" была продана за 281 тысячу фунтов стерлингов при первоначальной оценке в 60-80 тысяч. Коллекция эскизов Бакста была фаворитом торгов Christie's.

"Портрет мальчика" кисти Бориса Григорьева, созданный в начале 1930-х годов и впервые появлявшийся на рынке, был продан с превышением оценочной стоимости за 257 тысяч фунтов стерлингов.

Картина Леонида Пастернака "У К. А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)", ранее находившаяся в коллекции знаменитой голливудской актрисы Натали Вуд, была продана за 106 тысяч фунтов при эстимейте в 60-80 тысяч. На картине изображены Константин Коровин, Федор Шаляпин, Леонид Пастернак, Абрам Архипов, Павел Тучков и князь Сергей Щербатов.