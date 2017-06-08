Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России Владимире Путине он пытается не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США.

С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года.

В интервью изданию Star Tribune о цели своей картины Стоун заявил: "Это критически важно для США — понять другую точку зрения".

"Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", — сказал он.

Фильм Стоуна, с отрывками из которого ознакомились некоторые журналисты, уже вызвал критику в адрес режиссера со стороны ряда СМИ в США. Автора упрекают в пророссийской позиции и в симпатиях к российскому президенту. Ранее Стоун подвергался обвинениям в антиамериканизме за фильм о конфликте на Украине, а также за интервью с лидерами Кубы Фиделем Кастро и Венесуэлы Уго Чавесом.

У Стоуна также поинтересовались мнением относительно интервью, которое на прошлой неделе взяла у президента РФ журналистка телеканала NBC Мегин Келли.

"Я думаю, она была привлекательна и она задавала жесткие вопросы, но она не могла спорить с ним (Путиным – ред.) и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей", — сказал Стоун, отметив, что в отличие от нее российский президент "знал то, о чем говорил".

При этом он назвал стиль ее интервью "как из пулемета", подразумевая большое количество вопросов.

"Я не журналист. Я снимаю кино, и у меня был другой подход", — сказал Стоун.

Интервью Путин на NBC было показано в воскресенье в вечерний "прайм-тайм". Однако в эфир попали лишь 10 минут беседы, которые были серьезно смонтированы. Почти все вопросы журналистки касались так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США. Путин в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их бездоказательными.