Приплыли: картины венецианцев в Москве. Как смотреть и что не пропустить?

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости, Анна Кочарова. Пушкинский музей открывает одну из главных выставок года – проект "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России" представит 25 первоклассных работы трех величайших живописцев. В Москве эти работы будут собраны впервые, а некоторые из них никогда не покидали пределов Италии.

Накануне открытия РИА Новости пообщалось с главным научным сотрудником ГМИИ им. А. С. Пушкина Викторией Эммануиловной Марковой и узнало, какие картины нужно смотреть в первую очередь и на что обратить особое внимание.

"Саломея", Тициан



Тициан "Саломея" Рим, Галерея Дориа Памфили © 2017 Amministrazione Doria Pamphilj s.r.l. Тициан "Саломея" Рим, Галерея Дориа Памфили © 2017 Amministrazione Doria Pamphilj s.r.l.

Это самая выдающаяся работа на выставке, а Тициан — старший из представленных художников, основатель Венецианской школы. Иудейская царевна Саломея держит в руках поднос с головой Иоанна Крестителя (Предтечи), казненного по ее приказу. В картине нет драматизма, который обычно присутствует в изображении сюжета.

"Венера и Адонис", Тициан

Тициан "Венера и Адонис", Москва, Фонд "Классика" Тициан "Венера и Адонис", Москва, Фонд "Классика"

Венера, богиня любви и красоты, влюбилась в юношу Адониса, который поглощен охотой. Раздираемый любовью и страстью к свободе, Адонис погиб на охоте — его разорвал разъяренный вепрь. Из крови Адониса вырос прекрасный цветок анемон. Тициан изображает момент, когда Венера старается удержать прекрасного юношу.

Показывается впервые, так как долгие годы картина считалась копией с работы Тициана. В 2005 году была приобретена на западном аукционе, после чего главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина атрибутировала ее как работу кисти Тициана.

"Снятие с креста", Веронезе

Веронезе "Снятие с креста" , Верона, Музей Кастельвеккьо Веронезе "Снятие с креста" , Верона, Музей Кастельвеккьо

Cамый младший их троих художников, представленных на выставке, Веронезе был родом из Вероны. Но получив престижный заказ в Венеции, обосновался в этом городе. Множество работ было создано для частных вилл.

"Тайная вечеря", Тинторетто

Тинторетто, "Тайная вечеря", Венеция, церковь Сан-Маркуола Тинторетто, "Тайная вечеря", Венеция, церковь Сан-Маркуола

Тинторетто — это прозвище, которое обозначает "маленький красильщик", поскольку художник происходил из семьи красильщиков тканей. Всю жизнь работал для низших слоев венецианского общества, расписал очень много церквей. Получал за свои шедевры скромную плату. "Тайная вечеря" была написана для церкви Сан-Маркуола, где и находится по сей день. Это редкий случай, когда картину такого размера, художественного уровня и известности привезли на временную выставку.

"Воскресение Христа", Веронезе



Веронезе, "Воскресение Христа", Москва, ГМИИ им. А.С. Пушкина Веронезе, "Воскресение Христа", Москва, ГМИИ им. А.С. Пушкина

Картина выставляется впервые в первозданном виде после реставрации: на полотне были наслоения грязи и краски, сделанные реставраторами в разные периоды. Ученые ошибочно предполагали, что она лишь отчасти была написана самим Веронезе. В России картина находится со времен Екатерины II, в ГМИИ им. А. С. Пушкина — с 1920-х годов.