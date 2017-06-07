Хворостовский планирует дать несколько концертов за рубежом и в Сочи

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Оперный певец Дмитрий Хворостовский в интервью "Российской газете" рассказал о своих планах дать концерты в Великобритании, Австрии и в Сочи.

"Приватный концерт в Лондоне. Потом два концерта с Аидой Гарифуллиной — в замке Графенегг недалеко от Вены на знаменитом музыкальном фестивале и в Сочи на площадке культурного центра "Сириус", — рассказал о своих планах певец.

Хворостовский добавил, что очень готовится и ждет этих выступлений. По его словам, после каждого концерта в своем состоянии он бывает по-настоящему счастлив.

Оперный певец также рассказал, что у него было много договоренностей с театрами, но он отказался от спектаклей, больше не поет в опере. По словам Хворостовского, сейчас он предпочитает концерты. Певец рассказал, что собирается дать концерт в Москве, но сроки пока не определены. Он полагает, что выступление пройдет в декабре.

В конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии.