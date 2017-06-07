Медведев назвал "Кинотавр" уникальной лабораторией отечественного кино

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал гостей и участников кинофестиваля "Кинотавр", отметив, что фестиваль состоялся как уникальная лаборатория отечественного кино со своей особой атмосферой.

"За прошедшие десятилетия ваш форум состоялся как уникальная лаборатория отечественного кино, где царит особая творческая атмосфера. По традиции "Кинотавр" радует зрителей яркими премьерами, встречами с любимыми актёрами и режиссёрами, предоставляет возможность профессионалам обсудить актуальные вопросы кинопроизводства, а дебютантам даёт прекрасный шанс заявить о себе, сделать первый, но важный шаг на пути к успеху", — цитирует Медведева сайт правительства РФ.

Премьер уверен, что программа фестиваля в этом году будет насыщенной и интересной, а зрители увидят талантливое, глубокое, актуальное, новое российское кино.

"Кинотавр" открывается в среду в Сочи.