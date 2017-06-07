Минкультуры оспорит решение суда по фильму центра Рерихов со свастикой

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министерство культуры РФ считает законным и обоснованным решение арбитражного суда первой инстанции об отзыве прокатного удостоверения у Международного центра Рерихов (МЦР) на фильм "Зов Космической эволюции", поэтому подаст кассационную жалобу на решение арбитражного апелляционного суда, сообщила пресс-служба министерства.

Минкультуры России в июле 2016 года получило обращение гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова. В нем говорилось, что в фильме "Зов Космической эволюции" в пропагандистских целях используется изображение свастики. В августе Минкультуры отозвало выданное ранее МЦР прокатное удостоверение фильма. Решение было оформлено приказом заместителя министра культуры Сергея Обрывалина, курирующего кинематографию.

Арбитражный суд Москвы принял сторону министерства, отозвавшего прокатное удостоверение на фильм "Зов Космической эволюции", но затем девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным решение Минкультуры РФ об отзыве удостоверения.

"Девятый апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Министерство считает, что решение суда первой инстанции принято законно и обоснованно, поэтому в скором времени будет подана кассационная жалоба на недопустимость кому-либо использовать свастику в целях пропаганды", — говорится в сообщении Минкультуры.

Арбитраж Москвы ранее приводил в решении позицию Конституционного суда, указавшего в 2014 году, что использование нацистской атрибутики (символики), равно как и атрибутики (символики), сходной с нацистской до степени смешения, — безотносительно к ее генезису — может причинить страдания людям, чьи родственники погибли в Великой Отечественной войне, поэтому не допускается. Мотивы постановления апелляционного суда, признавшего решение Минкультуры незаконным, станут известны после опубликования полного текста судебного акта.