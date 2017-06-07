Актера Евгения Стычкина внесли в черный список сайта "Миротворец"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Актера Евгения Стычкина внесли в черный список украинского сайта "Миротворец" за спектакли в Крыму.

Как сообщает интернет-ресурс, Стычкин попал в базу данных за "сознательное незаконное пересечение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма".

В январе Евгений Стычкин посетил полуостров с гастролями: он участвовал в спектакле "Старший сын". Вместе с ним на сцену вышли Евгений Цыганов, Ольга Ломоносова и Виктор Сухоруков. Режиссер постановки — Павел Сафонов. Спектакль шел в театрах Севастополя и Симферополя.

"Если это так, то я ужасно расстроен, потому что всегда любил бывать на Украине. Я работал там много и подолгу, часто выбирал проекты в том числе и потому, что это возможность провести несколько месяцев в Киеве. Скорее всего, это какая-то ошибка, какие неминуемо случаются, если учитывать непростое время и крайне сложные, перегретые отношения между нашими странами", — сказал Евгений Стычкин РИА Новости.

В базу "Миротворца" уже внесены десятки российских деятелей культуры. Ранее сайт был известен скандальными публикациями данных журналистов, ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых владельцы ресурса называют "сепаратистами" и "агентами Кремля". После появления на "Миротворце" контактных данных работников СМИ, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в ДНР и ЛНР, в адрес некоторых из них поступали угрозы.