Актера Евгения Стычкина внесли в черный список сайта "Миротворец"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Актера Евгения Стычкина внесли в черный список украинского сайта "Миротворец" за спектакли в Крыму.
В январе Евгений Стычкин посетил полуостров с гастролями: он участвовал в спектакле "Старший сын". Вместе с ним на сцену вышли Евгений Цыганов, Ольга Ломоносова и Виктор Сухоруков. Режиссер постановки — Павел Сафонов. Спектакль шел в театрах Севастополя и Симферополя.
"Если это так, то я ужасно расстроен, потому что всегда любил бывать на Украине. Я работал там много и подолгу, часто выбирал проекты в том числе и потому, что это возможность провести несколько месяцев в Киеве. Скорее всего, это какая-то ошибка, какие неминуемо случаются, если учитывать непростое время и крайне сложные, перегретые отношения между нашими странами", — сказал Евгений Стычкин РИА Новости.