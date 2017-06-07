Артемьев, Григорович и Пиотровский получили госпремии в области культуры

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Государственные премии в области культуры присудили композитору Эдуарду Артемьеву, балетмейстеру Юрию Григоровичу и востоковеду, гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, соответствующий указ озвучил в среду на брифинге в Кремле советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой.

Народный артист России, автор музыки к фильмам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова Артемьев получит премию за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.

Балетмейстеру балетной труппы Большого театра Григоровичу премию присудили за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства.

Гендиректору Эрмитажа Пиотровскому присуждена премия за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия.

Кроме того, госпремия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года присуждена писателю Даниилу Гранину. Путин лично вручил награду Гранину 3 июня.

По традиции награждение лауреатов премии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.

Госпремия присуждается с 2006 года лицам, ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившим широкое общественное признание в России.

Размер госпремии составляет 5 миллионов рублей. За прошедшие годы лауреатами премии становились патриарх московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, а также экс-президент Франции Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.