В "Аптекарском огороде" пройдет гала-концерт под открытым небом

Музыканты во время выступления на V Ночном классическом концерте на траве из цикла Classic Open Air Moscow в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

Музыканты во время выступления на V Ночном классическом концерте на траве из цикла Classic Open Air Moscow в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. 10 июня в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится концерт "Дуэль оперы и мюзикла". Он пройдет в рамках цикла ночных классических концертов под открытым небом Classic Open Air Moscow, сообщает официальный портал мэра Москвы.

В шоу примут участие звезды российской оперной сцены и лучшие исполнители в жанре мюзикла, которые представят арии из оперы "Кармен" Жоржа Бизе, арии и дуэты из оперы "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина, знаменитые мелодии из мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера.

Начало концерта в 20:00. Ветераны Мещанского района смогут бесплатно посетить все выступления в саду.