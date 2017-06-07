В "Аптекарском огороде" пройдет гала-концерт под открытым небом

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. 10 июня в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится концерт "Дуэль оперы и мюзикла". Он пройдет в рамках цикла ночных классических концертов под открытым небом Classic Open Air Moscow, сообщает официальный портал мэра Москвы.
В шоу примут участие звезды российской оперной сцены и лучшие исполнители в жанре мюзикла, которые представят арии из оперы "Кармен" Жоржа Бизе, арии и дуэты из оперы "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина, знаменитые мелодии из мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера.
Начало концерта в 20:00. Ветераны Мещанского района смогут бесплатно посетить все выступления в саду.