Пять важных премьер "Кинотавра-2017"

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости, Павел Гайков. "Кинотавр" носит славу самого значимого смотра отечественного кино не просто так. Алексей Балабанов, Валерий Тодоровский, Евгений Миронов, Рената Литвинова, Кирилл Серебренников, Николай Лебедев, Василий Сигарев, Иван Вырыпаев, Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Анна Меликян, Алексей Федорченко, Николай Хомерики, Алексей Мизгирев, Валерия Гай-Германика, Михаил Местецкий — все эти имена впервые громко прозвучали на фестивале.

С 2005-го "Кинотавр" возглавляет Александр Роднянский — один из известнейших российских кинопродюсеров. РИА Новости отобрало несколько проектов из конкурса этого года, авторы которых могут занять первые строчки в кинорейтингах.

"Теснота" (реж. Кантемир Балагов)

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Теснота" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Теснота"

Кантемир Балагов только что вернулся из Канн с призом международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Он — 25-летний выпускник творческой мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике. Его дебютный фильм "Теснота" участвовал во втором по значимости фестивальном конкурсе "Особый взгляд", покорил каннскую публику и получил высокую оценку критиков.

"Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого, — заявил молодой режиссер во время награждения в Канне. — Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе". Действие фильма основано на реальных событиях и происходит на Кавказе в конце 90-х, во время чеченской войны.

"Теснота" знаменует возрождение легендарной киностудии "Ленфильм", при участии которой этот фильм снимался на Северном Кавказе. Другим соинвестором проекта стал некоммерческий фонд поддержки кинематографа Александра Сокурова — "Пример интонации". Покажут ли этот фильм широкой публике — вопрос. В отличие от другого российского триумфатора Канна, фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева", "Теснота" пока что для российского проката не анонсирована.

"Жги" (реж. Кирилл Плетнев)

С конкурса короткометражек "Кинотавра" начинали путь в большое кино Жора Крыжовников, Юрий Быков, Иван И. Твердовский. И вот в этом году призер "Кинотавра" в коротком метре двухлетней давности Кирилл Плетнев дебютирует в основном конкурсе фестиваля как режиссер полнометражной драмы "Жги".

Плетнев, известный публике главным образом по ролям в сериалах, в 2015-м получил свою награду за фильм "Настя". Позже работа была включена в киноальманах "Новые русские".

Полнометражная драма "Жги" рассказывает о надзирательнице женской колонии и заключенной-певице, которых объединила любовь к вокалу. К написанию сценария Плетнева подтолкнула история британки Сэм Бэйли — тюремной надзирательницы, победившей в телешоу The X Factor. Главные роли исполнили Инга Оболдина и Виктория Исакова, в эпизодах можно будет увидеть Диму Билана, Ольгу Бузову, Леонида Ярмольника и Константина Меладзе.

"Рок" (реж. Иван Шахназаров)

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Рок" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Рок"

Продолжатель семейного дела, 24-летний Иван Шахназаров снял на "Мосфильме" со студией "ВГИК-дебют" роуд-муви о трех рок-музыкантах, которые едут на прослушивание в Москву. "Рок" вырос из одноименного дипломного короткого метра, участвовавшего в короткометражном конкурсе "Кинотавра" и показах в российском павильоне на Каннском фестивале.

"Мифы о Москве" (реж. Александр Молочников)

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Мифы о Москве" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Мифы о Москве"

Выпусник РАТИ-ГИТИС, актер и режиссер МХТ Александр Молочников для своего кинодебюта получил в распоряжение фантастический звездный актерский состав: Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова.

"Мифы о Москве" — один из самых отвязанных, безумных, наглых и смешных сценариев, которые я когда-либо читал, — комментирует эту весьма непредсказуемую комедию абсурда продюсер и исполнитель роли Федор Бондарчук. — В нем столько свободы, драйва и энергии, что для меня как для актера — это чистый восторг. Тем более что я играю пародию на самого себя, а это восторг вдвойне".

Федор Бондарчук в ближайшее время также займется воспитанием новых звезд. В Сочи он представит проект созданной им в партнерстве с другими продюсерами киношколы "Индустрия", где будут на практике обучать режиссуре, операторскому и сценарному мастерству. Первые занятия стартуют осенью этого года.

"Заложники" (реж. Резо Гигинеившвили)

© предоставлено кинокомпанией "Небо" Кадр из фильма "Заложники" © предоставлено кинокомпанией "Небо" Кадр из фильма "Заложники"

Резо Гигинеишвили — самый опытный и авторитетный режиссер в списке, несколько неожиданно и триумфально шагнувший из коммерческого в авторский кинематограф. Автор романтических комедий "ЖаRа", "Любовь с акцентом", "Без границ" на этот раз снял жесткую драму о судьбах террористов, захвативших в 1983 году самолет, чтобы бежать из СССР. Весной этого года фильм представлял Россию и Грузию в программе Берлинского кинофестиваля.

Резо Гигинеишвили также задействован в новом романтическом альманахе Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых" как режиссер новеллы с участием Ингеборги Дапкунайте и Джона Малковича. Авторы остальных историй фильма — режиссеры Павел Руминов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов, Евгений Шелякин, Нигина Сайфуллаева — как один могут быть причислены к открытиям "Кинотавра". Именно этому фильму и доверена честь закрывать фестиваль.