Картина Левитана ушла с "русских торгов" в Лондоне за 908 тысяч фунтов

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Торги произведениями русской живописи Sotheby's в Лондоне принесли во вторник 9,9 миллиона фунтов, топ-лотом стала работа Исаака Левитана "Лето", ушедшая с молотка за 908,7 тысяч фунтов.

"Лето" — одна из 28 картин, купленных промышленником Андреем Ляпуновым в 1917 году, его художественная коллекция считалась в Москве в то время одной из лучших. Эстимейт картины был чуть выше, чем стоимость при продаже: 1 — 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

За те же 908,7 тысяч фунтов была продана еще одна работа художника — "Заросший пруд", оценивавшаяся в 450 – 650 тысяч фунтов стерлингов.

"Портрет Юрия Репина на фоне Неаполитанского залива" кисти Ильи Репина был продан за 764,7 тысячи фунтов стерлингов при эстимейте в 750 тысяч – 1 миллион фунтов.

Торги продолжаются, среди предлагаемых лотов есть также важные произведения декоративно-прикладного искусства.