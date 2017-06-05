Сокуров получил почетную премию Европейской киноакадемии

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Режиссер, народный артист России Александр Сокуров получил почетную (внеконкурсную) премию Европейской киноакадемии "За жизненные достижения", сообщается на сайте организации.

"По случаю 30-летия европейской кинопремии и в качестве признания уникального вклада в мировой кинематограф Европейская киноакадемия с радостью награждает Александра Сокурова премией "За жизненные достижения" за его потрясающую работу в сфере режиссуры, драматургии и кинематографии", — говорится в заявлении киноакадемии.

Сокуров станет почетным гостем 30-й церемонии вручения наград европейской киноакадемии, которая состоится 9 декабря в Берлине.

Александр Сокуров – режиссер исторической тетралогии о природе власти, в которую входят картины "Молох", "Телец", "Солнце" и "Фауст". Среди документальных фильмов режиссера 1990-2000-х годов — "Беседы с Солженицыным" (1998), "Элегия дороги" (2001), "Читаем блокадную книгу" (2009) и другие.

Среди кинематографических наград режиссера "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля (2011), премия имени Робера Брессона (2007), приз FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля (2003), многочисленные награды МКФ в Москве, в Локарно, в Монреале, в Роттердаме и др.