Объявлена конкурсная программа фестиваля "Зеркало"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В международную конкурсную программу кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского вошли 10 фильмов, в том числе картины из Индии, Хорватии, Китая, Германии, Израиля, Кореи, Франции, Сенегала; Россию представит участвовавшая в Каннском фестивале картина Кантемира Балагова "Теснота", рассказал программный директор фестиваля, киновед Андрей Плахов на пресс-конференции.

Фестиваль "Зеркало" проходит на родине Андрея Тарковского в Ивановской области с 2007 года. В этом году фестиваль отмечает 85-летие выдающегося режиссера. "Зеркало" пройдет в Иваново и Плесе с 13 по 18 июня.

"Подавляющее большинство картин посвящено проблемам молодежи, и в этом году у нас самый молодой председатель жюри за всю историю фестиваля, мексиканский режиссер Амат Эскаланте, у которого в 38 лет две награды Каннского фестиваля", — рассказал Плахов.

В документальном конкурсе "Зеркало "Артдокфеста" представлено восемь фильмов из России, Боснии, Армении, Эстонии, Белоруссии, как классиков документалистики, так и совсем молодых авторов.

По словам Плахова, в этом году "Зеркало" впервые запускает параллельный конкурс "Тарковский online".

"Как мы мечтаем, это будет полноценный фестиваль онлайн авторского кино. Председатель жюри конкурса — Валерий Тодоровский, который к нашему удовольствию согласился вписаться в эту авантюру", — рассказал продюсер конкурса, кинокритик Никита Карцев.

Фильм Тодоровского "Большой" будет показан на фестивале в рамках программы "Свои". Так же будут представлены программы "Тарковский. Контекст", "Коротко и ясно", "Вечерняя эйфория".