В Марокко скончался испанский писатель Хуан Гойтисоло

МАДРИД, 4 июн – РИА Новости. Известный испанский писатель Хуан Гойтисоло скончался в марокканском городе Марракеш, сообщает газета El País.

О смерти писателя сообщил его близкий друг Рикард Парис. В последние месяцы состояние здоровья 86-летнего писателя ухудшилось, несколько раз его отправляли в больницу.

Goytisolo solía ir al palacio real de Marraquech para ver a las cigüeñas. Así era el escritor, muerto con 86 años https://t.co/oyhSi8kZbN — EL PAÍS (@el_pais) 4 июня 2017 г.

​Где будет похоронен Гойтисоло – в Марокко или его родной Барселоне, пока неизвестно.

Гойтисоло, писавший на испанском и каталанском языках, родился в Барселоне, но большую часть своей жизни провел за пределами Испании. Его отец был арестован франкистами в годы Гражданской войны (1936-1939), мать погибла во время бомбардировки Барселоны в 1938 году. В 1956 году, будучи в оппозиции режиму Франко, Гойтисоло покинул Испанию и отправился в Париж. В конце 1960-х — начале 1970-х он преподавал в США.

В 1996 году поселился в Марокко, однако продолжал печататься в испанской прессе, в 1990-е годы был военным корреспондентом газеты El País в Чечне и Боснии и Герцеговине. Он считается одним из самых рьяных испанских критиков западной цивилизации. Известен как большой почитатель творчества Михаила Лермонтова.

A Juan Goytisolo lo conocí cuando vino a #Oaxaca en el 2004 con Carlos Fuentes.

Descanse en paz… pic.twitter.com/xdMDNIcshq — Miguel Á. Ramos J. (@miguelramose) 4 июня 2017 г.

​На русский язык переведены такие его произведения, как "Печаль в раю", "Ловкость рук", "Прибой", "Цирк", "Остров", "Все те же слова", "Особые приметы", "Перед занавесом" и другие.

Получил ряд премий в области литературы, в 2014 году был удостоен самой престижной награды в области литературы на испанском языке — премии Сервантеса.