Абэ поддержал культурный обмен с Россией на открытии "Русских сезонов"

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер Японии Синдзо Абэ поддержал развитие культурного обмена с Россией на церемонии открытия фестиваля "Русские сезоны" в Японии, которая состоялась в Токио в воскресенье.

Абэ выступил с краткой приветственной речью вместе с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец перед балетным спектаклем "Жизель" в Токийском центре культуры в исполнении артистов Государственного академического Большого театра России.

Отметив, что Япония стала первой страной проведения "Русских сезонов" в мире, японский премьер сказал, что "это свидетельствует о проявлении желания президента РФ Владимира Путина еще более активно развивать культурные обмены с Японией".

"Я это желание от всей души приветствую", — подчеркнул Абэ. Со своей стороны он пообещал "придавать большое значение культурным и гуманитарным обменам между Японией и Россией".

"Мне кажется, что в российской культуре есть многое, что находит отклик в эстетическом восприятии мира в Японии", — заявил премьер-министр. Он также отметил, что в 2018 году намечено проведение "года Японии в России" и "года России в Японии", назвав это уникальным шансом в еще большем масштабе достичь шага вперед в культурных обменах двух стран.

Со своей стороны вице-премьер РФ Ольга Голодец подтвердила, что Россия предает большое значение двустороннему сотрудничеству с Японией. По ее словам, Япония является одним из ключевых партнеров РФ в АТР и об этом свидетельствую встречи на высшем уровне между лидерами двух стран. "Эти встречи стали теплыми и дружественными и положили начало новому витку взаимоотношений между Россией и Японией", — подчеркнула Голодец.

Она отметила, что японские зрители смогут увидеть "лучшее российское искусство" во время 200 мероприятий в рамках "Русских сезонов", которые пройдут в 42 годах Японии.

На балете "Жизель" после церемонии присутствовали также члены японского правительства, включая министра иностранных дел Фумио Кисиду и министра экономики, торговли и промышленности, министра по экономическому развитию с Россией Хиросигэ Сэко.

Перед церемонией открытия "Русских сезонов" состоялась церемония перерезания ленточки, в которой участвовали заместитель министра культуры РФ Александр Журавский и его японский коллега Рёхэй Мията.

Как отметил Мията, в Японии около 400 человек занимаются балетом, и многие из них "мечтают выступать на сцене Большого театра". "Мероприятия в рамках "Русских сезонов" дадут возможность японскому народу соприкоснуться с замечательным искусством России, не покидая пределов Японии", — сказал Мията.

Большой театр привез на юбилейные гастроли в Японию также спектакль "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского.

Всего будет дано 15 спектаклей в пяти городах: Токио, Осаке, Оцу, Хиросиме и Сендае.

Выступления балета Большого театра в этом году в Японии приурочены и к 60-летию с начала гастролей прославленного коллектива в этой стране. В гастролях задействован основной состав труппы, но в Японию приехали и молодые, подающие надежды артисты. Большой театр привез в Японию 235 человек балетной труппы, оркестра, технического персонала.

В рамках фестиваля "Русские сезоны" режиссер Андрей Кончаловский в 5 июня лично представит фильм "Рай", получивший множество международных и отечественный наград.

В программу гастролей по Японии включены также Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю.Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Театр балета им. Л. Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".