Названа победительница всероссийского отборочного тура детского Евровидения

ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Москвичка Полина Богусевич стала победительницей всероссийского отборочного тура детского Евровидения, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного детского центра "Артек", где проходил конкурс.

"Победу в финале национального отбора одержала Полина Богусевич", — сказали в пресс-службе.

Тринадцатилетняя вокалистка выступала с композицией "Крылья".

На победу в финале претендовал 21 участник, при этом 20 конкурсантов были выбраны по результатам ранее присланных заявок и полуфинала, прошедшего в Академии популярной музыки Игоря Крутого. А 21-м стал финалист проекта "Ты супер!" — десятилетний Кирилл Есин.

В состав жюри вошли: композиторы Евгений Крылатов и Григорий Гладков, певица Дина Гарипова, генеральный директор "Детского радио" Евгений Комбаров, финалистка "Детского Евровидения" Лерика, директор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева.

"Артек" уже второй год принимает у себя конкурсантов, отстаивающих право представлять Россию в престижном конкурсе. 15-й ежегодный конкурс детской песни "Детское Евровидение-2017" примет Грузия. Финал состоится 26 ноября.