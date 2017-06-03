СТРЕЛЬНА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил писателя Даниила Гранина государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Даниил Гранин является признанным классиком русской литературы. Печататься начал с 1949 года. Среди его работ — романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек".

Зал стоя приветствовал писателя аплодисментами. Вручая премию, Путин напомнил, что Гранин был инициатором создания первого в СССР общества милосердия в Ленинграде. "А сейчас в этом движении участвуют десятки тысяч человек", — сказал президент.

В своих произведениях, по словам Путина, Гранин много размышлял о нравственном и моральном развитии общества, обращая самое пристальное внимание на такие качества человека, как честность и порядочность.

"За выдающиеся достижения вам присуждается государственная премия России. Спасибо вам большое за все! Поздравляю", — сказал Путин.

"Одна из фраз — ключевых, как я считаю — звучит примерно так: совесть это малое представительство Бога. Это действительно магистральная мысль, которая всегда напоминает о том, что в основе нашей жизни, бытия должны лежать ценности", — добавил Путин.

Позже пресс-служба Кремля прислала текст указа о присуждении премии Гранину.

"Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Герману (Гранину) Даниилу Александровичу, писателю, общественному деятелю", — говорится в документе.

Госпремия присуждается с 2006 года лицам, ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившим широкое общественное признание в России.

Размер госпремии составляет 5 миллионов рублей. За прошедшие годы лауреатами премии становились патриарх московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, а также экс-президент Франции Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.