Премьера фильма "Вий-3. Путешествие в Индию" намечена на 2019 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Третий фильм из фрашизы о Вие будет о путешествии в Индию, его премьера может состояться в начале 2019 года, сообщил РИА Новости кинопродюсер Алексей Петрухин в кулуарах ПМЭФ.

"Путешествие в Индию" называется проект. В народе — "Вий-3". Это уже такой совместный проект России, Индии и Китая. Мы уже находимся в работе, уже отсняли несколько сцен", — сказал Петрухин.

"Я думаю, осенью отснимем остаток весь, и я думаю на 2019 год, на китайский Новый год тоже выходить", — добавил он.

"Вий", снятый по мотивам повести Николая Гоголя, вышел на экраны в 2014 году. Премьера "Вий-2: Путешествие в Китай", по словам Петрухина, может состояться в феврале 2018 года.

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