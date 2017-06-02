Бондарчук снимет фильм по сценарию Владимира Высоцкого

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук снимет картину "Венские каникулы" по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского, ленту планируется выпустить в конце 2018 – начале 2019 года, сообщил продюсер проекта Александр Роднянский во время презентации проектов кинокомпаний-лидеров в Фонде кино в пятницу.

"Это история чрезвычайно любопытная. Сценарий был написан в конце семидесятых годов Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским. Это единственная вещь, написанная Высоцким для себя и еще для трех артистов. Речь тогда шла о Жераре Депардье, Даниеле Ольбрыхском и Вахтанге Кикабидзе", — рассказал Родняский.

По его словам, действие ленты происходит в последние дни войны, когда три героя, русский, француз и немец, бегут из концентрационного лагеря в центре Германии в сторону Австрии. Их пьянит воздух свободы, но русский солдат понимает, что чтобы вернуться на родину героем, а не предателем, ему необходимо угнать секретный немецкий самолет.

"Это новая версия, измененная под новые обстоятельства, с международным кастом", — уточнил продюсер.

Роднянский подчеркнул, что картину планируется выпустить в конце 2018 – начале 2019 года, ее бюджет составил 750 миллионов рублей, у фонда кино на проект запрашивают 250 миллионов рублей, из которых 200 миллионов – на безвозвратной основе.