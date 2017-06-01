Около 80% договоров "Союзмультфильма" не выгодны студии, заявила Слащева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Около 80% договоров, заключенных за последние 10 лет киностудией "Союзмультфильм", являются для нее невыгодными, на данный момент студия подготовила претензии по 30 договорам, заключенным с рядом компаний на невыгодных для нее условиях, и представит их в ближайшее время; при необходимости "Союзмультфильм" готов к судебному разбирательству, сообщила в интервью РИА Новости председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее известный режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, автор "Крокодила Гены" и "Золотой антилопы", заявил на вручении государственной премии, что авторские права создателей нарушаются, кроме того, они не получают отчислений при показе своих работ. При этом источник в Минкультуры рассказал РИА Новости, что студия должна провести ревизию невыгодных договоров, чтобы вернуть права на знаменитые советские мультфильмы их создателям.

По словам Слащевой, порядка 80% договоров, заключенных за последние 10 лет, являются невыгодными для киностудии.

"Сегодня уже порядка 30 договоров, по которым мы в ближайшее время подготовим претензии и разошлем компаниям. Сначала будут переговоры с целью пересмотра. Если мы не сможем договориться, тогда, соответственно, расторжение и судебное разбирательство. Мы обязательно будем это делать", — сказала Слащева.

Она также сообщила, что обсуждала этот вопрос с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.