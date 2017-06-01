Около 80% договоров "Союзмультфильма" не выгодны студии, заявила Слащева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Около 80% договоров, заключенных за последние 10 лет киностудией "Союзмультфильм", являются для нее невыгодными, на данный момент студия подготовила претензии по 30 договорам, заключенным с рядом компаний на невыгодных для нее условиях, и представит их в ближайшее время; при необходимости "Союзмультфильм" готов к судебному разбирательству, сообщила в интервью РИА Новости председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Слащевой, порядка 80% договоров, заключенных за последние 10 лет, являются невыгодными для киностудии.
"Сегодня уже порядка 30 договоров, по которым мы в ближайшее время подготовим претензии и разошлем компаниям. Сначала будут переговоры с целью пересмотра. Если мы не сможем договориться, тогда, соответственно, расторжение и судебное разбирательство. Мы обязательно будем это делать", — сказала Слащева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.