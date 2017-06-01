"Союзмультфильм" снимет продолжение "Трое из Простоквашино"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Новые серии известного мультсериала "Трое из Простоквашино" планируется выпустить в период с 2018 по 2020 год, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"Союзмультфильм" и группа компаний Danone в России заключили соглашение, в соответствии с которым "Союзмультфильм" произведет новые серии мультфильма о деревне "Простоквашино" и ее героях… В рамках соглашения в период с 2018 по 2020 год в свет выйдет 30 серий мультфильма", — говорится в сообщении пресс-службы.

В "Союзмультфильме" уточнили, что исключительные права на новые серии мультфильма и его элементы будут принадлежать студии, при этом компания Danone получит право использовать их для маркетинга и рекламы своей продукции на территории РФ, стран СНГ, Грузии, Евросоюза, Прибалтики, Китая, Монголии "на весь срок действия авторского права".

Длительность каждой серии мультфильма, выполненного в смешанной технике 2D и 3D составит 6,5 минут, генеральным продюсером проекта станет Алена Оятьева, художественным руководителем – Елена Чернова, креативным продюсером и шеф-редактором — Маргарита Брусницина.

"Задача нового проекта – показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких. Мы хотим, чтобы герои новых серий были также любимы и интересны детям и взрослым", — цитирует пресс-служба слова председателя правления студии Юлианы Слащевой.