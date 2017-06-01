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Культура

Орнелла Мути войдет в жюри Московского кинофестиваля

12:5901.06.2017
(обновлено: 13:00 01.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская актриса Орнелла Мути. Архивное фотоИтальянская актриса Орнелла Мути. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Объявлены 11 фильмов из программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в российской столице с 22 по 29 июня, кроме того стали известны имена четырех из пяти членов жюри, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в четверг.

Кадр из фильма Дочь (DOKHTAR). Архивное фото
© DREAMLAB FILMS (2016)
Гран-при 38-го Московского кинофестиваля получил иранский фильм "Дочь"
В конкурсную программу вошли фильмы из Китая ("Хохлатый ибис"), Дании ("Преисподняя"), Испании ("Селфи"), Аргентины ("Симфония для Аны"), Финляндии ("Звездачи"), Японии ("Апрельский сон длиной в три года"), Кореи ("Обычный человек"), Германии и Австрии ("Лучший из миров"), Индии ("Прыжок в воду") и России ("Карп замороженный", "Купи меня").

"Программа фестиваля – разноплановая, разнообразная, это набор разных программ, разных фильмов и разных людей. Мы стремимся не замыкаться и приглашать кураторов, которые делают те программы, которые им интересны", — сообщил программный директор ММКФ, киновед Кирилл Разлогов.

Директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник представил членов жюри основного конкурса, в которое войдут пять человек: это финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, иранский режиссер Реза Миркарими.

"Сегодня пришла новость, что членом жюри согласилась стать итальянская актриса Орнелла Мути", — добавил Разлогов.

Среди внеконкурсных программ ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы посвященная корейскому кино и кино Индии, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы.

Московский международный кинофестиваль впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли.

Триумфаторы и гости 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса и певица Наталья Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Актриса и певица Наталья Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса и певица Наталья Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЖюри основного конкурса: режиссер Рашид Нугманов, режиссер Ивайло Христов, актриса Виктория Исакова, режиссер Рандхир Капур, режиссер Ульрике Оттингер (слева направо) перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Жюри основного конкурса слева направо: режиссер Рашид Нугманов, режиссер Ивайло Христов, актриса Виктория Исакова, режиссер Рандхир Капур, режиссер Ульрике Оттингер
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Жюри основного конкурса: режиссер Рашид Нугманов, режиссер Ивайло Христов, актриса Виктория Исакова, режиссер Рандхир Капур, режиссер Ульрике Оттингер (слева направо) перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИранский режиссер Реза Миркарими, завоевавший главный приз "Золотой Георгий" за фильм "Дочь" и получающий награду за актера Фархада Аслани, завоевавшего награду в номинации "Лучший актер", на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Иранский режиссер Реза Миркарими, завоевавший главный приз Золотой Георгий за фильм Дочь на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Иранский режиссер Реза Миркарими, завоевавший главный приз "Золотой Георгий" за фильм "Дочь" и получающий награду за актера Фархада Аслани, завоевавшего награду в номинации "Лучший актер", на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Сабина Ахметова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Церемония закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Сабина Ахметова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Вилкова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Актриса Екатерина Вилкова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Екатерина Вилкова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБолгарский режиссер фильма "Поющие башмаки" Радослав Спасов, завоевавший награду в номинации "Специальный приз", на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Болгарский режиссер фильма Поющие башмаки Радослав Спасов, завоевавший награду в номинации Специальный приз, на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Болгарский режиссер фильма "Поющие башмаки" Радослав Спасов, завоевавший награду в номинации "Специальный приз", на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Актриса Юлия Пересильд перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Юлия Пересильд перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Ирина Гринева перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Актриса Ирина Гринева перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Ирина Гринева перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевцы Митя Фомин и Слава перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Певцы Митя Фомин и Слава перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певцы Митя Фомин и Слава перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДиректор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель Союза кинематографистов России, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Председатель Союза кинематографистов России, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Председатель Союза кинематографистов России, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТелеведущая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Телеведущая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Телеведущая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Катерина Шпица перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Актриса Катерина Шпица перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Катерина Шпица перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Александра Савельева и актер Кирилл Сафонов перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Певица Александра Савельева и актёр Кирилл Сафонов перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Александра Савельева и актер Кирилл Сафонов перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Алена Чехова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Актриса Алена Чехова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Алена Чехова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодельер Вячеслав Зайцев перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.Модельер Вячеслав Зайцев перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Модельер Вячеслав Зайцев перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
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