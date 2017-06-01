Орнелла Мути войдет в жюри Московского кинофестиваля

12:5901.06.2017
(обновлено: 13:00 01.06.2017)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Объявлены 11 фильмов из программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в российской столице с 22 по 29 июня, кроме того стали известны имена четырех из пяти членов жюри, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в четверг.
В конкурсную программу вошли фильмы из Китая ("Хохлатый ибис"), Дании ("Преисподняя"), Испании ("Селфи"), Аргентины ("Симфония для Аны"), Финляндии ("Звездачи"), Японии ("Апрельский сон длиной в три года"), Кореи ("Обычный человек"), Германии и Австрии ("Лучший из миров"), Индии ("Прыжок в воду") и России ("Карп замороженный", "Купи меня").
"Программа фестиваля – разноплановая, разнообразная, это набор разных программ, разных фильмов и разных людей. Мы стремимся не замыкаться и приглашать кураторов, которые делают те программы, которые им интересны", — сообщил программный директор ММКФ, киновед Кирилл Разлогов.
Директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник представил членов жюри основного конкурса, в которое войдут пять человек: это финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, иранский режиссер Реза Миркарими.
"Сегодня пришла новость, что членом жюри согласилась стать итальянская актриса Орнелла Мути", — добавил Разлогов.
Среди внеконкурсных программ ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы посвященная корейскому кино и кино Индии, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы.
Московский международный кинофестиваль впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли.
Актриса и певица Наталья Орейро перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Жюри основного конкурса: режиссер Рашид Нугманов, режиссер Ивайло Христов, актриса Виктория Исакова, режиссер Рандхир Капур, режиссер Ульрике Оттингер (слева направо) перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Иранский режиссер Реза Миркарими, завоевавший главный приз "Золотой Георгий" за фильм "Дочь" и получающий награду за актера Фархада Аслани, завоевавшего награду в номинации "Лучший актер", на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Сабина Ахметова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Екатерина Вилкова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Болгарский режиссер фильма "Поющие башмаки" Радослав Спасов, завоевавший награду в номинации "Специальный приз", на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Юлия Пересильд перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Ирина Гринева перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Певцы Митя Фомин и Слава перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Председатель Союза кинематографистов России, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Телеведущая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Катерина Шпица перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Певица Александра Савельева и актер Кирилл Сафонов перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Алена Чехова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.
Модельер Вячеслав Зайцев перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля.