Орнелла Мути войдет в жюри Московского кинофестиваля

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Объявлены 11 фильмов из программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в российской столице с 22 по 29 июня, кроме того стали известны имена четырех из пяти членов жюри, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в четверг.

В конкурсную программу вошли фильмы из Китая ("Хохлатый ибис"), Дании ("Преисподняя"), Испании ("Селфи"), Аргентины ("Симфония для Аны"), Финляндии ("Звездачи"), Японии ("Апрельский сон длиной в три года"), Кореи ("Обычный человек"), Германии и Австрии ("Лучший из миров"), Индии ("Прыжок в воду") и России ("Карп замороженный", "Купи меня").

"Программа фестиваля – разноплановая, разнообразная, это набор разных программ, разных фильмов и разных людей. Мы стремимся не замыкаться и приглашать кураторов, которые делают те программы, которые им интересны", — сообщил программный директор ММКФ, киновед Кирилл Разлогов.

Директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник представил членов жюри основного конкурса, в которое войдут пять человек: это финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, иранский режиссер Реза Миркарими.

"Сегодня пришла новость, что членом жюри согласилась стать итальянская актриса Орнелла Мути", — добавил Разлогов.

Среди внеконкурсных программ ретроспектива Андрея Кончаловского "Возвышающие истины", программы посвященная корейскому кино и кино Индии, традиционные рубрики "Русский след", "Спектр", "Фильмы, которых здесь не было" и другие программы.

Московский международный кинофестиваль впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли.