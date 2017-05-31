Российские аниматоры сообщили, что довольны встречей с Путиным

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Представители анимационной отрасли довольны встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости ее участники.

В среду состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с российскими мультипликаторами, в ходе которой обсуждались проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в РФ. Участие в ней приняли представители ведущих мультипликационных студий, в частности, "Союзмультфильм", "Мельница", "Рики", "Анимаккорд", Wizart и "КиноАтис".

"Мы получили очень живое, внимательное отношение президента и большой интерес. Он оценил то, что отрасль сделала за последние шесть лет, как она смогла вырасти и развиться. Мы довольны встречей. Президент провел с нами полтора часа в конструктивном диалоге. Мы почувствовали, что он преисполнен уважением к отрасли и вниманием к теме", — сказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

При этом управляющий директор студии "Анимаккорд" (создатели "Маши и Медведя") Дмитрий Ловейко подчеркнул, что на встрече были рассмотрены все предложения представителей анимации.

"Было обещано рассмотреть почти все вопросы положительно. Всех выслушали. Будем ждать результат, надеюсь, он будет хорошим", — пояснил Ловейко.