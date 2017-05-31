Путин пообещал аниматорам дополнительную поддержку государства

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России обсуждались во время встречи президента Владимира Путина с отечественными мультипликаторами. Участие в ней приняли представители ведущих мультипликационных студий, среди которых "Союзмультфильм", "Мельница", "Рики", "Анимаккорд", Wizart и "КиноАтис". Некоторые участники встречи с президентом пришли в Кремль в ярких одеждах с изображениями мультипликационных героев.

Аниматоры рассказали президенту, что рассчитывают за ближайшие пять лет утроить производство и попросили главу государства о дополнительном финансировании отрасли. Президент пообещал поддержку, отметив, что до 500 миллионов рублей выделит из своего резервного фонда. Глава государства также согласился с предложениями об облегчении налоговой нагрузки.

Отечественная анимационная отрасль в последние годы показывает положительную динамику развития. По экспертным оценкам, ежегодный уровень роста производства мультипликационной продукции составляет порядка 12%. В 2013-2016 годах господдержка была оказана производству 260 анимационных проектов. Отечественные мультфильмы — самая востребованная часть российского кинематографа вне России. За последние шесть лет около двух десятков мультфильмов, снятых современными российскими кинематографистами, имели успех за рубежом. Лидерами экспорта стали "Маша и Медведь", "Белка и Стрелка", "Смешарики", "Снежная королева".

Среди проблем российской анимации эксперты называют малое количество телевизионных площадок и низкую заинтересованность каналов в анимационном контенте, что выражается в низкой закупочной цене, которая не покрывает даже одной десятой части бюджета, затраченного на производство. Мультипликаторов также волнует нехватка кадров и отсутствие целостной образовательной системы в области анимации. Кроме того, отечественная анимация технологически построена на зарубежной технической базе и на 100% зависит от импортного программного обеспечения.

Путин об успехах отрасли



Открывая встречу, глава государства отметил успехи отрасли последнего времени и достижения отечественной мультипликации в целом, подчеркнув, что она является значимой частью отечественного кинематографа.

"Мы с вами встречаемся накануне Международного дня защиты детей, но очень хорошо, что анимационные фильмы посвящаются не только детям, анимация — это значимая часть отечественной кинематографии, имеющая большой опыт, большие традиции, одна из самых старейших в мире — в 2017 году исполняется 105 лет отечественной анимации", — сказал Путин.

Президент отметил, что знает о трудностях отрасли, которые пока не разрешены. "Но все-таки наша мультипликация отвоевывает свое место в отечественном кинематографе: здесь, в нашей стране, а также занимает все активнее и настойчивее позиции в мировом кинематографе, о чем свидетельствуют различные премии, победы, достижения", — подчеркнул Путин.

Утроить производство



Генеральный продюсер группы компаний "Рики" Илья Попов рассказал, что мировой рынок анимационной продукции превышает 250 миллиардов долларов в год, из которых порядка 2,5 миллиарда приходится на долю России. При этом, по его словам, отечественная мультипликация еще "не достигла потолка".

Попов отметил, что российские аниматоры хотят увеличить объем производства анимации в три раза, и отрасль к этому готова. По его данным, "сейчас общий объем поддержки анимации составляет в год порядка 800 миллионов рублей, что составляет одну четверть от затрат на производство в США мультфильма "Шрек".

Он попросил главу государства обеспечить "целевую финансовую поддержку на горизонте ближайших пяти лет, для чего потребуется 1 миллиард рублей в год". Среди других проблем отечественной мультипликации глава Ассоциации анимационного кино назвал поддержку экспорта, развитие анимационного образования, налоговую поддержку и поддержку развития технологической базы. Также Попов подчеркнул необходимость скорейшего принятия закона о борьбе с пиратством.

Министр культуры Владимир Мединский доложил, что проект закона согласован различными ведомствами, но находится "без движения" в Госдуме. Путин поручил первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко разобраться в причинах задержки принятия закона.

Попов констатировал, что за последние шесть лет в отечественной анимации произошло множество изменений к лучшему. "Нам есть чем похвастаться: мультфильм "Маша и Медведь" стал самым популярным на YouTube, одна из серий "Маша плюс каша" собрала более 2 миллиардов просмотров; франшиза "Богатыри" стала самым успешным кинопроектом российской анимации. "Смешарики" стал самым популярным российским сериалом, добился огромных успехов в Китае", — перечислил он.

Также Попов отметил, что если в 2011 году объем производства составлял порядка 3 тысяч минут, то сейчас он увеличился до 4 тысяч 200 минут в год, количество студий вросло с 30 до 50, а количество просмотров в интернете выросло с 1 миллиарда до 31 миллиарда совокупных просмотров российской анимации.

"Самый качественный скачок у нас произошел в области экспорта: в 2011 году экспорта практически не было, в 2016 году он превысил 2,4 миллиарда рублей, по объему кассовых сборов произошло удвоение", — констатировал Попов.

Поддержка будет



Комментируя просьбу мультипликаторов о дополнительной поддержке, президент пообещал выделить из своего резервного фонда до 500 миллионов рублей на программное обеспечение для отрасли.

"Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные", — сказал глава государства на встрече с представителями российских мультипликационных студий.

Путин отметил, что еще предстоит более точно определить, какая именно сумма на эти цели будет выделена. "В объеме до 500 миллионов рублей — я сделаю это из резервного фонда президента, я говорю до 500, потому что нужно понять реальные цифры — 100, 150, 200, 300", — подчеркнул президент.

Глава государства также согласился с предложениями представителей анимационных компаний об облегчении налоговой нагрузки. Аниматоры выступают за то, чтобы их отрасль была приравнена IT-индустрии.

"Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик", — с улыбкой пообещал президент.