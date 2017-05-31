Улица Волхонка, колонны на входе, Давид Микеланджело в Итальянском дворике. Пушкинский музей (а именно так — неформально и любя — его принято называть) 31 мая отмечает 105-летие. За более чем век существования это место из учебного музея слепков превратилось в точку притяжения.
Здесь проходили знаковые для второй половины ХХ века выставки, именно в Пушкинском музыка впервые зазвучала в музейных залах, именно здесь когда-то открылся первый детский лекторий, через который прошло не одно поколение.
Пройдя столетний рубеж, ГМИИ им. А. С. Пушкина стал музеем нового века. Директор Марина Лошак объявила о запуске нового направления: "Пушкинский XXI". Именно эта программа привнесла в музей новое, актуальное искусство, которое создается сегодня. Так стараются соединить искусство прошлого и настоящего.
Незадолго до юбилея Пушкинский впервые осуществил большой кураторский проект за пределами родных столетних стен. Выставка "Человек как птица. Образы путешествий" открылась в палаццо Соранцо Ван Аксель в рамках параллельной программы 57-й Венецианской биеннале современного искусства. Она будет открыта до 5 сентября.
Именно здесь, в этом совершенно невероятном городе на воде, художники, участвующие в выставке, решили говорить о путешествиях, новых открытиях и вечном стремлении человека к познанию мира.
Кураторами проекта стали директор музея Марина Лошак и заведующая Отделом кино- и медиаискусства Пушкинского Ольга Шишко.
Четырнадцать художников представили свои размышления о путешествиях. Леонид Тишков, к примеру, кочующую "Частную луну", Ирина Затуловская — работы на венецианских тканях, Дмитрий Булыгин — видеоинсталляцию, создающую иллюзию наклоненного аквариума.
Открывает выставку огромная лодка Фабрицио Плесси, в которой, вопреки ожиданиям, виртуальная вода течет по дну. Здесь благодаря интерактивному шару зрители перемещаются по аудиовизуальному городскому ландшафту, созданному с помощью 3D-сканирования. Нашлось место и для звука в инсталляции Юрия Календарева.
Тема путешествий объединила древние сюжеты, философствования, стремление к свободе. Экспонатом стал и сам палаццо, наполненный на несколько месяцев новыми современными работами.
Пушкинский предлагает нам, наверное, наиболее верный путь осмысления прошлого и понимания настоящего: поместить современное искусство в старинные стены. Именно так зритель начинает задумываться о том, как прожитое может сочетаться с днем сегодняшним.
Следующим этапом этого пути станет выставка в самом ГМИИ им. А. С. Пушкина. В июне краснодарские художники Recycle Group представят свои работы рядом с шедеврами основной экспозиции Главного здания.
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