Здесь проходили знаковые для второй половины ХХ века выставки, именно в Пушкинском музыка впервые зазвучала в музейных залах, именно здесь когда-то открылся первый детский лекторий, через который прошло не одно поколение.

Пройдя столетний рубеж, ГМИИ им. А. С. Пушкина стал музеем нового века. Директор Марина Лошак объявила о запуске нового направления: "Пушкинский XXI". Именно эта программа привнесла в музей новое, актуальное искусство, которое создается сегодня. Так стараются соединить искусство прошлого и настоящего.