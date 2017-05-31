Назад в будущее:
Пушкинский музей и новые художники
Анна Кочарова

Улица Волхонка, колонны на входе, Давид Микеланджело в Итальянском дворике. Пушкинский музей (а именно так — неформально и любя — его принято называть) 31 мая отмечает 105-летие. За более чем век существования это место из учебного музея слепков превратилось в точку притяжения.

Посетитель в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Здесь проходили знаковые для второй половины ХХ века выставки, именно в Пушкинском музыка впервые зазвучала в музейных залах, именно здесь когда-то открылся первый детский лекторий, через который прошло не одно поколение.

Пройдя столетний рубеж, ГМИИ им. А. С. Пушкина стал музеем нового века. Директор Марина Лошак объявила о запуске нового направления: "Пушкинский XXI". Именно эта программа привнесла в музей новое, актуальное искусство, которое создается сегодня. Так стараются соединить искусство прошлого и настоящего.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак выступает на открытии выставки "Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968" в ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

Незадолго до юбилея Пушкинский впервые осуществил большой кураторский проект за пределами родных столетних стен. Выставка "Человек как птица. Образы путешествий" открылась в палаццо Соранцо Ван Аксель в рамках параллельной программы 57-й Венецианской биеннале современного искусства. Она будет открыта до 5 сентября.

Именно здесь, в этом совершенно невероятном городе на воде, художники, участвующие в выставке, решили говорить о путешествиях, новых открытиях и вечном стремлении человека к познанию мира.
Кураторами проекта стали директор музея Марина Лошак и заведующая Отделом кино- и медиаискусства Пушкинского Ольга Шишко.

Четырнадцать художников представили свои размышления о путешествиях. Леонид Тишков, к примеру, кочующую "Частную луну", Ирина Затуловская — работы на венецианских тканях, Дмитрий Булыгин — видеоинсталляцию, создающую иллюзию наклоненного аквариума.

Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Человек как птица. Образы путешествий
Выставка Человек как птица. Образы путешествий
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина
1 / 4
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина

Открывает выставку огромная лодка Фабрицио Плесси, в которой, вопреки ожиданиям, виртуальная вода течет по дну. Здесь благодаря интерактивному шару зрители перемещаются по аудиовизуальному городскому ландшафту, созданному с помощью 3D-сканирования. Нашлось место и для звука в инсталляции Юрия Календарева.

Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина
1 / 4
Выставка Человек как птица. Образы путешествий.
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина

Тема путешествий объединила древние сюжеты, философствования, стремление к свободе. Экспонатом стал и сам палаццо, наполненный на несколько месяцев новыми современными работами.

Выставка "Человек как птица. Образы путешествий".
© Фото предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина

Пушкинский предлагает нам, наверное, наиболее верный путь осмысления прошлого и понимания настоящего: поместить современное искусство в старинные стены. Именно так зритель начинает задумываться о том, как прожитое может сочетаться с днем сегодняшним.

Следующим этапом этого пути станет выставка в самом ГМИИ им. А. С. Пушкина. В июне краснодарские художники Recycle Group представят свои работы рядом с шедеврами основной экспозиции Главного здания.

 

Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена