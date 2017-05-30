Стали известны лауреаты международного балетного приза Бенуа де ла Данс

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лауреаты международного балетного приза Бенуа де ла Данс были названы в первый вечер юбилейного фестиваля, отмечающего в этом году свое 25-летие, на исторической сцене Большого театра.

Приз Бенуа де ла Данс учрежден в Москве Международной Ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого Театра.

Лауреатом приза в этом году в номинации "хореографы" стал Кристал Пайт (балет Парижской оперы), в номинации "танцовщики" приза удостоены два номинанта: первый Уго Маршан (балет Парижской национальной оперы) и Денис Родькин (Большой театр России), в номинации "танцовщицы) также приз присужден двум балеринам: Людмиле Пальеро (балет Парижской национальной оперы) и Марии Риккетто (Национальный балет Уругвая).

Кроме лауреатов нынешнего года, приз был вручен хореографу Юрию Посохову, которого он был удостоен в прошлом году за балет "Герой нашего времени".

Приз Бенуа де ла Данс в номинации "За жизнь в искусстве" вручена Марсии Хайде — блистательной балерине и актрисе, которая в 3 года сделала свои первые балетные шаги, а в 8 выступила в своем первом спектакле. Она вдохновляла великих хореографов — для нее создавали свои шедевры Морис Бежар, Джон Крэнко Иржи Килиан, Кеннет МакМиллан.

"Все мои педагоги были русскими и они очень любили меня. Я обожаю Россию, всех русских педагогов, танцовщиков. Я обожаю Большой театр — сколько магии в одном этом слове — Большой. Быть здесь и получить премию моей жизни — это очень волнительно для меня. Когда оглядываюсь назад — в 3 года я сделала первый балетный шаг, а сейчас мне 80 — такая долгая жизнь. Спасибо за эту честь, я очень тронута", — сказала Марсия Хайде.

В жюри, которое возглавляет выдающийся русский хореограф Юрий Григорович, входят выдающиеся танцовщики и хореографы: Хулио Бокка, Сю-Джин Кан, Мануэль Лёгри, Брижит Лёфевр, Йорма Эло, Джули Кент.

Россию представляет прима-балерина ГАБТа Светлана Захарова, которая накануне фестиваля призналась, что жюри предстоит очень сложный выбор, поскольку все номинанты очень талантливые.