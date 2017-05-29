Итоги фестиваля в Канне: победа шведского "Квадрата", новый приз Звягинцева

КАНН, 29 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Обладателем Золотой Пальмовой ветви семидесятого Каннского фестиваля стала социальная сатира "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, при этом Россия тоже не осталась без награды — Андрею Звягинцеву вручили Приз жюри за его фильм "Нелюбовь".

Жюри

В этом году судьбу фильмов основного конкурса Каннского фестиваля, в который вошли 19 картин, решало жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара. В числе членов жюри также были американская актриса Джессика Честейн, итальянский режиссер Паоло Соррентино и актер Уилл Смит, который не мог удержаться от шуток ни на одной пресс-конференции фестиваля.

"Дискуссии по поводу фильмов проходили очень спокойно. За исключением того, что Педро (Альмодовар — ред.) предлагал оказать мне сексуальные услуги в обмен на мой голос", — в своей манере рассказал Смит.

Распределение призов



Золотая пальмовая ветвь ушла остроумному шведскому фильму "Квадрат" молодого режиссера Рубена Эстлунда про перипетии в жизни директора музея современного искусства. В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.

"Я думаю, это кино рассказало нам о чем-то совершенно современном. Оно о диктатуре политкорректности. Эта диктатура настолько же ужасная и пугающая, как и любая другая диктатура. Режиссер показывает нам много разных примеров этого. К счастью, эта тема подана с остроумием и юмором", — пояснил Альмодовар на итоговой пресс-конференции фестиваля в воскресенье.

Гран-При Канна вручили французу Робену Кампийо за ленту "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ и безразличием общества в Париже начала 1990-х. Ему Альмодовар посулил большую славу. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, снявшая римейк картины "Роковое искушение" про встречу солдата янки с девушками из пансиона конфедератов.

Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за мистическую драму "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был". Также за работу в этом фильме был отмечен актер Хоакин Феникс, для которого решение жюри было настолько неожиданным, что он даже не потрудился полностью соответствовать дресс-коду фестиваля и надел кеды на церемонию закрытия.

Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, которая исполнила роль молодой женщины, потерявшей всю свою семью в результате теракта, в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".

Россия не ушла без награды

Не был обделен вниманием и российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Для российского режиссера уже не в диковинку участвовать в конкурсе фестиваля — в 2014 году он приезжал в Канн с картиной "Левиафан" и получил приз за лучший сценарий. В этом году ему вручили приз жюри.

Как рассказал РИА Новости киновед Кирилл Разлогов, факт того, что в этом году Звягинцев получил награду выше уровнем, чем предыдущая, свидетельствует о его прогрессе как режиссера. "Приз жюри — далеко не самый главный, но это шаг вперед по сравнению с прошлым призом за сценарий, то есть он по ступенькам постепенно поднимается, так что в дальнейшем он может выиграть приз и выше. Но он, конечно, надеялся на большее", — пояснил киновед.

Сам Звягинцев назвал эту награду трамплином для своего фильма и для будущих проектов. "Любая награда на фестивале такого уровня — это, безусловно, признание твоей заслуги, твоей и твоей группы. Твой фильм отмечен, и это, без сомнения, важно. Я не устаю повторять, что фестиваль класса А, такой как Канн, — это невероятный трамплин для картины, такой прыжок вверх", — подчеркнул режиссер.

Критики одобрили

Главными фаворитами прессы в этом году, согласно рейтингу журнала Screen, были "Нелюбовь" с оценкой в 3,2 балла из 4 и "Ты никогда здесь не был" с 3,1 балла. "Квадрат" разделял третье место с картиной "Изумленный" Тодда Хейнса. Также критикам, особенно французским журналистам, полюбился "120 ударов в минуту". Несмотря на то, что некоторые решения жюри оказались спорными, в целом журналисты остались довольны его выбором, так как он оказался гораздо более отвечающим ожиданиям большинства, чем в прошлом году.

"В этом году мнение жюри совпало с моим, поэтому кроме как хорошим я их решение назвать не могу. Я очень рад за "Квадрат" и "Нелюбовь", это по-настоящему хорошее кино, настоящий современный кинематограф", — сказал кинокритик Джейсон Горбер.

В свою очередь, кинокритик Татьяна Шорохова подчеркнула, что, несмотря на то, что юбилейный фестиваль вышел не очень удачным, его итоги оказались удовлетворительными. "Очень рада победе "Квадрата" — нечасто Канны награждают сюрреалистические комедии. Педро Альмодовар и жюри очень хорошо распределили награды, сумев вылавировать между искусством и политикой", — отметила собеседница агентства.