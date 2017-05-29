США
29.0529 мая03:09МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Итоги фестиваля в Канне: победа шведского "Квадрата", новый приз Звягинцева

02:3329.05.2017
(обновлено: 02:35 29.05.2017)
05011
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкВид на город Канну. Архивное фотоВид на город Канну. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк

КАНН, 29 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Обладателем Золотой Пальмовой ветви семидесятого Каннского фестиваля стала социальная сатира "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, при этом Россия тоже не осталась без награды — Андрею Звягинцеву вручили Приз жюри за его фильм "Нелюбовь".

Жюри

В этом году судьбу фильмов основного конкурса Каннского фестиваля, в который вошли 19 картин, решало жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара. В числе членов жюри также были американская актриса Джессика Честейн, итальянский режиссер Паоло Соррентино и актер Уилл Смит, который не мог удержаться от шуток ни на одной пресс-конференции фестиваля.

"Дискуссии по поводу фильмов проходили очень спокойно. За исключением того, что Педро (Альмодовар — ред.) предлагал оказать мне сексуальные услуги в обмен на мой голос", — в своей манере рассказал Смит.

Распределение призов

Золотая пальмовая ветвь ушла остроумному шведскому фильму "Квадрат" молодого режиссера Рубена Эстлунда про перипетии в жизни директора музея современного искусства. В этой сатирической трагикомедии режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.

Российский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. 28 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Звягинцев назвал приз Каннского фестиваля трамплином для фильма "Нелюбовь"

"Я думаю, это кино рассказало нам о чем-то совершенно современном. Оно о диктатуре политкорректности. Эта диктатура настолько же ужасная и пугающая, как и любая другая диктатура. Режиссер показывает нам много разных примеров этого. К счастью, эта тема подана с остроумием и юмором", — пояснил Альмодовар на итоговой пресс-конференции фестиваля в воскресенье.

Гран-При Канна вручили французу Робену Кампийо за ленту "120 ударов в минуту" про борьбу сексуальных меньшинств с ВИЧ и безразличием общества в Париже начала 1990-х. Ему Альмодовар посулил большую славу. Лучшим режиссером, по мнению жюри, стала София Коппола, снявшая римейк картины "Роковое искушение" про встречу солдата янки с девушками из пансиона конфедератов.

Оператор Михаил Кричман, актер Алексей Розин, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Марьяна Спивак и продюсер Александр Роднянский на Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кинокритики положительно оценили распределение наград на Каннском фестивале

Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за мистическую драму "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был". Также за работу в этом фильме был отмечен актер Хоакин Феникс, для которого решение жюри было настолько неожиданным, что он даже не потрудился полностью соответствовать дресс-коду фестиваля и надел кеды на церемонию закрытия.

Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, которая исполнила роль молодой женщины, потерявшей всю свою семью в результате теракта, в фильме Фатиха Акина "Из ниоткуда".

Россия не ушла без награды

Не был обделен вниманием и российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Для российского режиссера уже не в диковинку участвовать в конкурсе фестиваля — в 2014 году он приезжал в Канн с картиной "Левиафан" и получил приз за лучший сценарий. В этом году ему вручили приз жюри.

Российский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. 28 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фильм Звягинцева удостоился приза жюри Каннского фестиваля

Как рассказал РИА Новости киновед Кирилл Разлогов, факт того, что в этом году Звягинцев получил награду выше уровнем, чем предыдущая, свидетельствует о его прогрессе как режиссера. "Приз жюри — далеко не самый главный, но это шаг вперед по сравнению с прошлым призом за сценарий, то есть он по ступенькам постепенно поднимается, так что в дальнейшем он может выиграть приз и выше. Но он, конечно, надеялся на большее", — пояснил киновед.

Сам Звягинцев назвал эту награду трамплином для своего фильма и для будущих проектов. "Любая награда на фестивале такого уровня — это, безусловно, признание твоей заслуги, твоей и твоей группы. Твой фильм отмечен, и это, без сомнения, важно. Я не устаю повторять, что фестиваль класса А, такой как Канн, — это невероятный трамплин для картины, такой прыжок вверх", — подчеркнул режиссер.

Критики одобрили

Главными фаворитами прессы в этом году, согласно рейтингу журнала Screen, были "Нелюбовь" с оценкой в 3,2 балла из 4 и "Ты никогда здесь не был" с 3,1 балла. "Квадрат" разделял третье место с картиной "Изумленный" Тодда Хейнса. Также критикам, особенно французским журналистам, полюбился "120 ударов в минуту". Несмотря на то, что некоторые решения жюри оказались спорными, в целом журналисты остались довольны его выбором, так как он оказался гораздо более отвечающим ожиданиям большинства, чем в прошлом году.

Режиссер Кантемир Балагов на пресс-конференции в Российском павильоне, посвященной фильму Теснота в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Балагов получил приз конфедерации кинопрессы в Каннах

"В этом году мнение жюри совпало с моим, поэтому кроме как хорошим я их решение назвать не могу. Я очень рад за "Квадрат" и "Нелюбовь", это по-настоящему хорошее кино, настоящий современный кинематограф", — сказал кинокритик Джейсон Горбер.

В свою очередь, кинокритик Татьяна Шорохова подчеркнула, что, несмотря на то, что юбилейный фестиваль вышел не очень удачным, его итоги оказались удовлетворительными. "Очень рада победе "Квадрата" — нечасто Канны награждают сюрреалистические комедии. Педро Альмодовар и жюри очень хорошо распределили награды, сумев вылавировать между искусством и политикой", — отметила собеседница агентства.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена