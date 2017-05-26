В Тобольске открылся XV Фестиваль театров малых городов России

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Государственный театр Наций при поддержке Министерства культуры и компании СИБУР открыл в Тобольске Тюменской области XV Фестиваль театров малых городов России. В этом году в программе фестиваля 15 коллективов, представляющих "карту" театральной России: из Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, республик Удмуртия и Татарстан.

"Мы гордимся тем, что наш фестиваль дает возможность театрам малых городов России выйти на федеральный уровень, а лучшим из них – показать свои постановки в Москве на сцене Театра Наций. Участие в фестивале позволяет коллективам театров малых городов развивать свои профессиональные навыки, делиться с коллегами опытом и творческими идеями и, разумеется, добиваться новых результатов", — отметил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

За годы работы фестиваль проходил в разных российских городах: Москве, Лысьве, Балаково, Пятигорске, Коломне и Дубне. В прошлом году он состоялся в городе Вольск Саратовской области.

Помимо конкурсных и внеконкурсных показов, во время фестиваля опытные педагоги проведут семинары, мастер-классы и тренинги и индивидуальные консультации. Фестиваль продлится до 1 июня.