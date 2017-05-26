Музейный "Тиндер": зачем художница приглашала мужчин на свидания в музеи

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Зарегистрироваться на популярном сайте знакомств и пригласить мужчину на свидание… в музей. Московская художница Ильмира Болотян в течение года провела такой эксперимент, результатом которого стала ее выставка "Свидание в музее".

Что ею двигало, и как мужчины реагировали на такое предложение? Об этом художница рассказала в интервью РИА Новости.

"Мною двигало то, что называется социальным любопытством. Раньше я этими сайтами никогда не пользовалась. Мне стало интересно, что это за тип общения, что это за люди, которые там зарегистрированы. В основном писали мужчины примерно моего возраста — 35 лет.

В моей анкете была всем известная цитата из детского стихотворения Сергея Михалкова "Я поведу тебя в музей". Я использовала это как зацепку. Это сразу задавало нужный тон общения — изначально моей целью было заинтересовать человека музеем, выставкой. И главное, чтобы это имело отношение к современному искусству.

© Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Художница Ильмира Болотян © Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Художница Ильмира Болотян

Я общалась в течение года очень много, иногда вела по 20 переписок одновременно. Потом встречалась с очень разными мужчинами: у кого-то небольшая строительная компания, кто-то — человек творческой профессии… В итоге 12 историй я отобрала для выставки в московской галерее "Фрагмент", которая стала результатом этого эксперимента.

Самому молодому мужчине было около 20 лет, это был юноша из Таджикистана. Я с удивлением для себя обнаружила, что на сайтах знакомств есть много симпатичных молодых людей из Средней Азии. Они приезжают сюда не только на заработки, но и ищут себе друзей и просто каких-то людей, через которых они могут адаптироваться, поскольку чувствуют себя здесь отрезанными от жизни.

С ними не общаются москвичи, они не знают, куда ходить. И с одним таким молодым человеком мы сходили в музей. Это была сложная экскурсия, потому что он был самым любопытным и любознательным, задавал много вопросов, действительно пытался понять. Я этого не ожидала.

Еще я общалась с человеком, который очень интересовался искусством. Он ходил на всякие литературные и музыкальные вечера. Был также мужчина, который замечательно разбирался в современной классической музыке и рассказал мне очень много интересного. Для нашей встречи он выбрал Третьяковку на Крымском Валу.

© Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Проект "Свидание в музее" © Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Проект "Свидание в музее"

В переписке было много негативного отношения к искусству, иногда оно выражалось вежливо, иногда — очень грубо. Чаще всего люди в качестве аргументации приводили примеры.

Один человек написал: "Я видел расческу, которую положили в музее и назвали искусством. Что-то с вашим современным искусством не так". Люди пытались мне доказать, что современное искусство — это что-то сомнительное и недостойное внимания.

Лично мне было полезно пообщаться с одним человеком, который весьма агрессивно реагировал на современное искусство. Я поняла, как люди со стороны и нетворческих профессий реагируют на художников. Он писал мне резкие вещи, в которых всех современных художников назвал ненормальными, высокомерными и снобами. "Сколько вы можете скакать вокруг "Черного квадрата"?!" — это вообще очень типичный вопрос. Картина Малевича часто возникала во время проекта.

© Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Проект "Свидание в музее" © Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Проект "Свидание в музее"

Современное искусство сложное, это может отпугивать людей. Чтобы его понять, нужно читать книги, слушать лекции, возможно, и не одну, много смотреть. Как показывает опыт, если детям начать рассказывать об искусстве еще во время обучения в школе, то потом они с легкостью понимают смысл самых сложных проектов: современное искусство возникло не из вакуума, оно связано со всей предшествующей историей искусства.

Это, конечно, был иронический проект, когда женщина, привлекая мужчин, пыталась их заманить на выставки. Во время моих "свиданий" со мной всегда работала моя документатор, Марьяна Карышева. Она снимала эти встречи незаметно, только со спины. Фотографии тоже представлены на выставке, но лиц мужчин там не видно.

На выставке также будут мои акварели и живопись — картина, на которой изображены держащиеся за руки мужчина, женщина и ребенок. Работа оформлена по-музейному, в золотую раму. Это идеальный образ того, зачем люди вообще ходят на свидания. Ведь принято считать, что все хотят встретить свою идеальную любовь.

© Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Диптих "Троица" © Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Диптих "Троица"

У кого-то могут возникнуть этические вопросы к моему проекту — и их можно задавать. Кто-то сочувствует этим мужчинам, они как бы "пострадали за искусство". Но я думаю, что ничего плохого этим людям не сделала. Даже наоборот — сводила их бесплатно в музей и провела экскурсию.

Ни один мужчина во время проекта не пострадал, а будут ли они дальше интересоваться современным искусством — полностью зависит от них".