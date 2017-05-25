В честь 125-летия со дня рождения Паустовского пройдет более 60 мероприятий

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Череда научных и культурных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения классика советской литературы Константина Паустовского, пройдет в России, рассказал председатель оргкомитета празднования, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Юбилей писателя отмечается 31 мая, мероприятия будут проходить в течение всего года.

"В стране пройдет более 60 мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Константина Паустовского. Федеральная часть этого плана насчитывает около 40 различных событий, которые будут проходить не только в Москве, но и Тарусе, в Орле, во многих других городах", — сказал Сеславинский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Среди основных крупных мероприятий он назвал социально-культурную акцию "Ночь в архиве", которая пройдет 26 мая в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве. По словам Сеславинского, на выставке будут представлены уникальные материалы, посвященные жизни и творчеству Паустовского. Как в свою очередь сообщила директор Московского литературного музея-центра Паустовского Анжелика Дормидонтова, 29 мая в столице состоится открытие международной научной конференции, серия торжественных мероприятий пройдет в доме-музее писателя в Тарусе.

По ее словам, также этим летом в сети кинотеатров "Московское кино" покажут ретроспективу фильмов по произведениям Паустовского, а в столичных парках "Эрмитаж", "Сокольники", "Кузьминки" и в саду Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль, в программе которого – выставки, кинопоказы, тематические акции.

Ко дню города в Москве будет создан навигационно-туристический проект "Москва Паустовского". Также в рамках юбилейных мероприятий откроется туристический маршрут "Тропа Паустовского" в национальном парке "Мещерский" Рязанской области.

Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский также сообщил, что в рамках празднования юбилея в Москве с 1 ноября по 17 декабря в галерее "Беляево" пройдет выставка, где будут продемонстрированы экспонаты из мемориального дома-музея Паустовского в Тарусе и московского литературного музея-центра в Кузьминках.

"Мы ведем переговоры… приложим максимальные усилия, чтобы показать на выставке в ноябре не только то, что мы уже имеем в рамках музейного и архивного фонда, но и то, что находится у нас, скажем так, в свободном обороте, в частных руках", — сказал он.

По его словам, департамент культуры прорабатывает возможность организации постоянной экспозиции Паустовского в галерее "Беляево" по окончании выставки, так как действующие музеи писателя небольшие по площади.