В новом сезоне Большой театр отметит юбилей Петипа и 100-летие Любимова

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Новый сезон в Большом театре пройдет под знаком юбилеев выдающихся творцов – Мариуса Петипа и Юрия Любимова; поклонников балетного искусства ждут премьеры ведущих современных хореографов, в числе которых Ратманский, Килиан и Ноймаейр, а поклонников оперы – творения Чайковского, Верди, Пуччини и Генделя.

По традиции, Большой театр будет много гастролировать и представит свое искусство зарубежной публике.

Сезон больших опер

Главный дирижер – музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев назвал 242-й сезон – сезоном больших опер.

"Следующий сезон мы сконцентрируемся на большой романтической опере XIX века. Это относится как к русской, так и к зарубежной музыке: "Пиковая Дама", "Бал-маскарад" и "Богема". Мне представляется очень важным, что над их сценическим решением будут работать талантливые режиссеры разных поколений", — сказал Сохиев.

По словам главного дирижера ГАБТа, к партитуре Чайковского обращается Римас Туминас, итальянец Давиде Ливерморе поставит оперу Верди, а молодой французский талант Жан-Ромэн Весперини вдохнет новую жизнь в "Богему" Пуччини.

Сохиев сообщил, что сезон начнется с концертного исполнения оперы "Псковитянка" Римского-Корсакова, которая давно не звучала на сцене Большого театра.

После гастролей фестиваля Экс-ан-Прованса, успешно прошедших в этом сезоне в Большом, московскую публику ждет новая встреча с работой Кэти Митчелл. Это будет опера "Альцина" в ее постановке.

"Эта премьера станет продолжением нашего сотрудничества с прославленным фестивалем и даст возможность представить в России шедевры Генделя", — сказал Сохиев.

В память жертв крушения самолета Ту-154 над Черным морем хор и солисты Большого театра исполнят "Реквием" Верди. Хор также примет участие в исполнении "Реквиема" с оркестром Санкт-Петербургской филармонии под руководством Юрия Темирканова.

Сохиев отметил, что театр продолжает работу по подготовке спектаклей для юных зрителей. Уже в сентябре состоится вечер, включающий "Карнавал животных" Сен-Санса и "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бриттена.

Большая концертная программа пройдет в Бетховенском зале и продолжится серией органных концертов. В начале декабря состоится концерт, посвященный 15-летию Центра оперного пения имени Галины Вишневской.

Опера, балет и оркестр Большого театра в мае на гастролях в Китае покажут оперу "Царская невеста" Римского-Корсакова, балеты "Корсар" и "Пламя Парижа". Хор театра выступит в Санкт-Петербурге.

Великий Петипа

Руководитель балетной труппы Махар Вазиев сказал, что новый балетный сезон пройдет под именем Мариуса Петипа. К 200-летию со дня рождения Петипа состоится вечер "Великий Петипа" на Новой сцене.

Возобновляется любимый исполнителями и публикой балет "Коппелия" Делиба: хореография Мариуса Петипа и новая хореографическая редакция Сергея Вихорева. Кроме того, в юбилейной программе будет гала-концерт "Звезды мирового балета".

"242-й сезон в Большом отмечен именами трех выдающихся хореографов, наших современников. Возможность встречи с такими мастерами – большое счастье для артистов. Это Алексей Ратманский, Иржи Килиан, Джон Ноймайер. У каждого своя лексика, стилистика, неповторимые особенности", — подчеркнул Вазиев.

В новом сезоне будет представлен балет "Ромео и Джульетта", где, сохраняя классическую основу спектакля, Ратманский создает собственное произведение, не копируя предыдущих создателей. Вазиев отметил, что на Исторической сцене балет будет идти в хореографии Юрия Григоровича, а балет Ратманского — на Новой сцене.

Что касается Иржи Килиана, то, по мнению Вазиева, он обладает уникальной способностью не просто придумывать движения, но создавать настоящие театральные миры. В новом сезоне состоится премьера одноактного балета "Забытая земля" на музыку Бриттена в его хореографии.

Последняя премьера балетного сезона — "Анна Каренина" на музыку Чайковского и Шнитке — "великий роман великого русского мыслителя и писателя Льва Толстого в постановке знаменитого Джона Ноймаейра". После "Чайки" по Чехову и "Татьяны" по "Евгению Онегину" Пушкина это еще один "русский проект" постановщика.

Балет и оркестр ГАБТа примет участие в Транссибирском арт-фестивале Вадима Репина. Будет представлен балет "Дама с камелиями" с участием примы-балерины театра Светланой Захаровой.