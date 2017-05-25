Гитаристу Rolling Stones сделали операцию на легком

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Гитарист британской рок-группы Rolling Stones Ронни Вуд успешно перенес операцию на поврежденном легком и чувствует себя хорошо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя музыканта.

"Я очень признателен современным проверкам, которые рано выявили эту проблему, и хотел бы поблагодарить всех докторов, которые занимались моим лечением", — сказал гитарист.

Как отмечает агентство, проблемы с легким были обнаружены у гитариста в ходе обычного медицинского исследования. По словам представителя музыканта, Вуду была сделана операция минимального доступа, которая не потребует дополнительного лечения. Как ожидается, операция не повлияет на график выступления группы в ходе европейского тура, который начнется концертом в Гамбурге в сентябре текущего года.

Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.