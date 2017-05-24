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Культура

"Продано!": самые громкие аукционы Sotheby's за 10 лет

15:5324.05.2017
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© REUTERS / Andrew BurtonХолст Мунка Крик продан за рекордные $119,9 млн долларов на торгах Sotheby's в Нью-ЙоркеХолст Мунка Крик продан за рекордные $119,9 млн долларов на торгах Sotheby's в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew Burton

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Британский аукционный дом Sotheby's празднует десять лет работы в Москве выставкой "Взгляд коллекционера". Всего один день, 24 мая, в Ивановском зале Российской государственной библиотеки можно увидеть более 40 произведений искусства, приобретенных отечественными коллекционерами на торгах Sotheby's, а также топ-лоты предстоящего аукциона русского искусства в Лондоне.

Цифра десять, конечно, условная. История Sotheby's в России началась значительно раньше — с первых торгов советского современного искусства в 1988 году. Это был дебют международного аукциона в СССР. Несмотря на колоссальный успех тех продаж, которые открыли миру целое поколение российских художников, прошло еще 20 лет, прежде чем в Москве появилось представительство Sotheby's.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКартины Петра Кончаловского на выставке "Взгляд коллекционера" в рамках программы "Sotheby's - 10 лет в России"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Картины Петра Кончаловского на выставке "Взгляд коллекционера" в рамках программы "Sotheby's - 10 лет в России"

С 2007 года аукционный дом привез сюда 20 выставок с мировыми шедеврами, а количество новых коллекционеров из России, участвующих в международных торгах Sotheby's, увеличилось на 30%. Как следствие, аукционы русского искусства в Лондоне из экзотики превратились в престижное и, что немаловажно, прибыльное событие. Цены на отечественных художников выросли в разы — если в 1988 году топ-лотом стала картина "Фундаментальный лексикон" Брускина, ушедшая с молотка за 500 тысяч долларов, то сегодня речь идет о шестизначных цифрах. Хронология самых громких продаж российского Sotheby's — в подборке РИА Новости.

2007 год

© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкМстислав Ростропович и Галина Вишневская
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Мстислав Ростропович и Галина Вишневская

Один из первых же аукционов Sotheby's наделал шума. Торги отменили в последний момент, так как буквально накануне все лоты приобрели частным образом. Коллекция Ростроповича-Вишневской из 450 предметов была продана предпринимателю Алишеру Усманову, который затем передал собрание в Государственный комплекс "Дворец конгрессов" (Константиновский дворец) в Санкт-Петербурге. Точная сумма сделки не оглашалась, известно лишь, что она превысила  изначальный эстимейт, который предварительно оценивался в 26-40 миллионов долларов.

2008 год

© РИА Новости / Марина ГубинаКазимир Малевич. "Супрематическая композиция"
© РИА Новости / Марина Губина
Казимир Малевич. "Супрематическая композиция"

Русский авангард долгие годы остается самым востребованным сегментом российского искусства. Одной из рекордных продаж стала картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция". Полотно было продано на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке неизвестному покупателю за 60 миллионов долларов. Аукциону предшествовала 15-летняя тяжба между наследниками художника и амстердамским музеем "Стеделейк", где картина хранилась с 1958 года. "Супрематическая композиция" до сих пор остается самой дорогой работой Малевича, когда-либо ушедшей с молотка.

2011 год

© РИА НовостиПроданная на аукционе капсула корабля "Восток ЗКА-2" вернется в Россию
© РИА Новости
Проданная на аукционе капсула корабля "Восток ЗКА-2" вернется в Россию

Миссия московского Sotheby's — не только продавать и покупать искусство, но и популяризировать русскую культуру за рубежом. На аукционе в 2011 году, приуроченному к полувековому юбилею первого полета в космос, ажиотаж вызвал уникальный лот — капсула советского космического корабля "Восток ЗКА-2". Именно в ней на орбиту отправились собака Звездочка и манекен Иван Иванович. Благодаря удачному приземлению "Востока" полет Юрия Гагарина получил зеленый свет. Реликвию приобрел неизвестный коллекционер почти за три миллиона долларов. Позже капсула была возвращена в Россию.

2012 год

© РИА Новости / Алла ВикалюкАрхив Тарковского, выкупленный на аукционе, передан в музей в Юрьевце
© РИА Новости / Алла Викалюк
Архив Тарковского, выкупленный на аукционе, передан в музей в Юрьевце

Еще одной победой для русской культуры и рекордом для аукциона Sotheby's стала продажа архива режиссера Андрея Тарковского. О необходимости вернуть эти документы на родину кинематографиста говорили несколько лет на государственном уровне, но на приобретение коллекции, оцененной в 80-100 тысяч фунтов, требовались внебюджетные средства. Стараниями Mеждународного кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало", частных спонсоров и властей Ивановской области, где родился режиссер, деньги были собраны. После ожесточенных торгов, в ходе которых стоимость архива выросла до 1,3 миллиона фунтов, документы передали в музей Тарковского в городе Юрьевец.

2015 год

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиЗинаида Серебрякова "За туалетом. Автопортрет. 1909". Третьяковская галерея
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Зинаида Серебрякова "За туалетом. Автопортрет. 1909". Третьяковская галерея

Зачастую аукционный рекорд становится ориентиром не только для коллекционеров, но и для музейного сообщества. Так, продажа картины Зинаиды Серебряковой "Спящая девочка" за 3,9 миллиона фунтов спровоцировала всплеск интереса к творчеству практически забытой в советские годы художницы. Сумма оказалась втрое выше стоимости, за которую уходили работы Серебряковой в предыдущие годы. "Спящая девочка" остается самой дорогой работой художницы, проданной на торгах. Картина досталась  анонимному коллекционеру и, к сожалению, не представлена на масштабной ретроспективе Серебряковой, которая сейчас идет в Третьяковской галерее.

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