"Продано!": самые громкие аукционы Sotheby's за 10 лет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Британский аукционный дом Sotheby's празднует десять лет работы в Москве выставкой "Взгляд коллекционера". Всего один день, 24 мая, в Ивановском зале Российской государственной библиотеки можно увидеть более 40 произведений искусства, приобретенных отечественными коллекционерами на торгах Sotheby's, а также топ-лоты предстоящего аукциона русского искусства в Лондоне.

Цифра десять, конечно, условная. История Sotheby's в России началась значительно раньше — с первых торгов советского современного искусства в 1988 году. Это был дебют международного аукциона в СССР. Несмотря на колоссальный успех тех продаж, которые открыли миру целое поколение российских художников, прошло еще 20 лет, прежде чем в Москве появилось представительство Sotheby's.

С 2007 года аукционный дом привез сюда 20 выставок с мировыми шедеврами, а количество новых коллекционеров из России, участвующих в международных торгах Sotheby's, увеличилось на 30%. Как следствие, аукционы русского искусства в Лондоне из экзотики превратились в престижное и, что немаловажно, прибыльное событие. Цены на отечественных художников выросли в разы — если в 1988 году топ-лотом стала картина "Фундаментальный лексикон" Брускина, ушедшая с молотка за 500 тысяч долларов, то сегодня речь идет о шестизначных цифрах. Хронология самых громких продаж российского Sotheby's — в подборке РИА Новости.

2007 год

Один из первых же аукционов Sotheby's наделал шума. Торги отменили в последний момент, так как буквально накануне все лоты приобрели частным образом. Коллекция Ростроповича-Вишневской из 450 предметов была продана предпринимателю Алишеру Усманову, который затем передал собрание в Государственный комплекс "Дворец конгрессов" (Константиновский дворец) в Санкт-Петербурге. Точная сумма сделки не оглашалась, известно лишь, что она превысила изначальный эстимейт, который предварительно оценивался в 26-40 миллионов долларов.

2008 год

Русский авангард долгие годы остается самым востребованным сегментом российского искусства. Одной из рекордных продаж стала картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция". Полотно было продано на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке неизвестному покупателю за 60 миллионов долларов. Аукциону предшествовала 15-летняя тяжба между наследниками художника и амстердамским музеем "Стеделейк", где картина хранилась с 1958 года. "Супрематическая композиция" до сих пор остается самой дорогой работой Малевича, когда-либо ушедшей с молотка.

2011 год

© РИА Новости Проданная на аукционе капсула корабля "Восток ЗКА-2" вернется в Россию © РИА Новости Проданная на аукционе капсула корабля "Восток ЗКА-2" вернется в Россию

Миссия московского Sotheby's — не только продавать и покупать искусство, но и популяризировать русскую культуру за рубежом. На аукционе в 2011 году, приуроченному к полувековому юбилею первого полета в космос, ажиотаж вызвал уникальный лот — капсула советского космического корабля "Восток ЗКА-2". Именно в ней на орбиту отправились собака Звездочка и манекен Иван Иванович. Благодаря удачному приземлению "Востока" полет Юрия Гагарина получил зеленый свет. Реликвию приобрел неизвестный коллекционер почти за три миллиона долларов. Позже капсула была возвращена в Россию.

2012 год

© РИА Новости / Алла Викалюк Архив Тарковского, выкупленный на аукционе, передан в музей в Юрьевце © РИА Новости / Алла Викалюк Архив Тарковского, выкупленный на аукционе, передан в музей в Юрьевце

Еще одной победой для русской культуры и рекордом для аукциона Sotheby's стала продажа архива режиссера Андрея Тарковского. О необходимости вернуть эти документы на родину кинематографиста говорили несколько лет на государственном уровне, но на приобретение коллекции, оцененной в 80-100 тысяч фунтов, требовались внебюджетные средства. Стараниями Mеждународного кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало", частных спонсоров и властей Ивановской области, где родился режиссер, деньги были собраны. После ожесточенных торгов, в ходе которых стоимость архива выросла до 1,3 миллиона фунтов, документы передали в музей Тарковского в городе Юрьевец.

2015 год

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Зинаида Серебрякова "За туалетом. Автопортрет. 1909". Третьяковская галерея © Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Зинаида Серебрякова "За туалетом. Автопортрет. 1909". Третьяковская галерея

Зачастую аукционный рекорд становится ориентиром не только для коллекционеров, но и для музейного сообщества. Так, продажа картины Зинаиды Серебряковой "Спящая девочка" за 3,9 миллиона фунтов спровоцировала всплеск интереса к творчеству практически забытой в советские годы художницы. Сумма оказалась втрое выше стоимости, за которую уходили работы Серебряковой в предыдущие годы. "Спящая девочка" остается самой дорогой работой художницы, проданной на торгах. Картина досталась анонимному коллекционеру и, к сожалению, не представлена на масштабной ретроспективе Серебряковой, которая сейчас идет в Третьяковской галерее.