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Культура

"Человек, знавший о театре все": умер внук Сталина Александр Бурдонский

Сюжет:
Умер Александр Бурдонский (6)
14:1424.05.2017
(обновлено: 14:16 24.05.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРежиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии Александр Бурдонский. Архивное фотоРежиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии Александр Бурдонский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Театральный режиссер, Народный артист России и внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский умер в Москве. Ему было 75 лет.

Как рассказали РИА Новости в Центральном академическом театре Российской армии, где Бурдонский отработал несколько десятилетий, рассказали, что режиссер скончался после тяжелой болезни.

В театре уточнили, что гражданская панихида и прощание с Бурдонским начнется в 11:00 в пятницу, 26 мая.

"Все будет происходить в его родном театре, где он работал с 1972 года. Затем состоится отпевание и кремация на Николо-Архангельском кладбище", — сообщил представитель Центрального академического театра Российской армии.

"Настоящий трудоголик"

Актриса Людмила Чурсина назвала смерть Бурдонского огромной потерей для театра.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной Бурдонского
"Ушел человек, который знал о театре всё. Александр Васильевич был настоящим трудоголиком. Его репетиции были не просто профессиональными занятиями, а и жизненными размышлениями. Он много воспитал молодых актеров, которые его обожали", — заявила Чурсина РИА Новости.

"Для меня это личное горе. Когда умирают родители, наступает сиротство, а у меня с уходом Александра Васильевича наступило сиротство актерское", — добавила актриса.

Чурсина много работала с Бурдонским. В частности, она играла в спектаклях "Дуэт для солистки", "Элинор и ее мужчины" и "Игра на клавишах души", которые ставил режиссер.

"У нас было шесть совместных спектаклей, и начали уже работать над седьмым. Но случилась болезнь, и он "сгорел" за четыре-пять месяцев", — рассказала актриса.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая назвала Бурдонского человеком уникального таланта и железной воли.

"Это замечательный педагог, с которым мне случилось вместе преподавать десять лет в ГИТИСе, и очень талантливый режиссер. Его уход — большая потеря для театра", — заявила она.

"Рыцарь театра"

Актриса театра и кино Анастасия Бусыгина назвала Александра Бурдонского "настоящим рыцарем театра".

"С ним у нас была настоящая театральная жизнь в лучших ее проявлениях", — цитирует слова Бусыгиной телеканал "360".

По ее словам, Бурдонский был не только великолепным человеком, но и "истинным служителем театра".

Бусыгина впервые столкнулась с Бурдонским при постановке чеховской "Чайки". Она отметила, что в работе режиссер порой был деспотичен, однако его "любовь сплачивала актеров в одну команду".

Как внук Сталина стал режиссером

Александр Бурдонский родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве. Его отцом был Василий Сталин, а матерью — Галина Бурдонская.

Семья сына вождя распалась в 1944 году, однако развод родители Бурдонского так и не оформили. Кроме будущего режиссера, у них была общая дочь — Надежда Сталина.

Александр Бурдонский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Биография Александра Бурдонского
С рождения Бурдонский носил фамилию Сталин, однако в 1954 году — уже после смерти деда — взял материнскую, которую сохранил до конца жизни.

В одном из интервью он признался, что видел Иосифа Сталина только издалека — на трибуне, и лишь один раз воочию — на похоронах в марте 1953-го.

Александр Бурдонский закончил Калининское суворовское училище, после чего поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Кроме того, он учился на актерском курсе Олега Ефремова студии при театре "Современник".

В 1971 году режиссера позвали в Центральный театр Советской Армии, где он занимался постановкой спектакля "Тот, кто получает пощечину". После успеха ему предложили остаться в театре.

За время работы Александр Бурдонский поставил на сцене театра Российской армии спектакли "Дама с камелиями", Александра Дюма-сына, "Снеги пали" Родиона Феденева, "Сад" Владимира Арро, "Орфей спускается в ад" Теннесси Уильямса, "Васса Железнова" Максима Горького, "Ваша сестра и пленница" Людмилы Разумовской, "Мандат" Николая Эрдмана, "Последний пылко влюбленный" Нила Саймона, "Британик" Жана Расина, "Деревья умирают стоя" и "Та, которую не ждут…" Алехандро Касоны, "Арфа приветствия" Михаил Богомольного, "Приглашение в замок" Жана Ануйя, "Дуэль королевы" Джона Маррелла, "Серебряные колокольчики" Генрика Ибсена и многие другие.

Кроме того, режиссер поставил несколько спектаклей в Японии. Жители Страны восходящего солнца смогли увидеть "Чайку" Антона Чехова, "Вассу Железнову" Максима Горького и "Орфей спускается в ад" Теннесси Уильямса.

В 1985 году Бурдонский получил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1996-м — Народного артиста России.

Режиссер также активно участвовал в театарльной жизни страны. В 2012 году он принял участие в митинге против закрытия Московского драматического театра имени Гоголя, который был переформатирован в "Гоголь-центр".

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