Прощание с Бурдонским пройдет 26 мая в театре Российской Армии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Гражданская панихида и прощание с народным артистом России, режиссером театра Российской Армии Александром Бурдонским состоится 26 мая, — сообщил РИА Новости представитель театра.
"Гражданская панихида и прощание с народным артистом России, режиссером театра Российской Армии Александром Бурдонским состоится в пятницу, 26 мая, и начнется в 11:00. Все будет происходить в его родном театре, где он работал с 1972 года. Затем состоится отпевание и кремация на Николо-Архангельском кладбище", — сообщил представитель театра.
Александр Бурдонский — одна из значительных фигур современного отечественного театрального искусства. Выпускник ГИТИСа у педагога-ученицы Станиславского Марии Кнэбель Бурдонский преданно служил театру Российской Армии на протяжении 45 лет. На этой сцене режиссер поставил более двух десятков спектаклей, заслуживших высокую оценку критики, почетные награды и любовь зрителей.
Бурдонский вел курс на актерском факультете ГИТИСа и воспитал много молодых талантливых артистов.