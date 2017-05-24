Прощание с Бурдонским пройдет 26 мая в театре Российской Армии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Гражданская панихида и прощание с народным артистом России, режиссером театра Российской Армии Александром Бурдонским состоится 26 мая, — сообщил РИА Новости представитель театра.

Известный режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни вечером во вторник в больнице после тяжелой болезни.

"Гражданская панихида и прощание с народным артистом России, режиссером театра Российской Армии Александром Бурдонским состоится в пятницу, 26 мая, и начнется в 11:00. Все будет происходить в его родном театре, где он работал с 1972 года. Затем состоится отпевание и кремация на Николо-Архангельском кладбище", — сообщил представитель театра.

Александр Бурдонский — одна из значительных фигур современного отечественного театрального искусства. Выпускник ГИТИСа у педагога-ученицы Станиславского Марии Кнэбель Бурдонский преданно служил театру Российской Армии на протяжении 45 лет. На этой сцене режиссер поставил более двух десятков спектаклей, заслуживших высокую оценку критики, почетные награды и любовь зрителей.

Среди них — постановки, вошедшие в золотой фонд отечественного театра: "Васса Железнова" Горького, "Орфей спускается в ад" Уильямса, "Без вины виноватые" Островского, "Дама с камелиями" Дюма-сына и многие другие. Одними из лучших работ Бурдонского на сцене театра Армии стали два чеховских спектакля: "Чайка" и "Этот безумец Платонов". Помимо постановок в своем родном театре Бурдонский поставил спектакли в Японии, в Литве, в Малом театре, где главную роль в его спектакле "Без вины виноватые" играла знаменитая Элина Быстрицкая.

Бурдонский вел курс на актерском факультете ГИТИСа и воспитал много молодых талантливых артистов.