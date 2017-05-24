Скончался режиссер, внук Сталина, Александр Бурдонский

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Известный режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина, Александр Бурдонский скончался вечером во вторник в больнице после тяжелой болезни. Об этом сообщили РИА Новости в театре.

"Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будут известны позже", — сказал представитель театра.

Александр Бурдонский — советский и российский режиссёр-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Внук Председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации В. И. Сталина.